नागालैंड की नन्हीं परी की आवाज में सुनिए राष्ट्रगान, वीडियो ने जीता दिल

पूर्वोत्तर के लोगों को अक्सर अपने ही देश में पहचान के संकट और नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है. कभी चीनी तो कभी नेपाली कहकर उनके भारतीय होने पर अनजाने में ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं. लेकिन इस बार नागालैंड की एक छोटी सी बच्ची ने अपनी सुरीली और देशभक्ति से भरी आवाज से ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है.

बच्ची द्वारा बेहद सादगी और दिल को छू लेने वाले अंदाज में गाए गए राष्ट्रगान 'जन गण मन' का वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

नागालैंड के मंत्री टेमजेन इमना अलोंग ने शेयर किया वीडियो

इस खूबसूरत वीडियो को नागालैंड के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री टेमजेन इमना अलोंग ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है. अपने मजाकिया और सटीक जवाबों के लिए जाने जाने वाले मंत्री जी ने वीडियो शेयर करते हुए हिंदी में एक तीखा और दिल को छू लेने वाला कैप्शन लिखा...

"इससे ज्यादा सबूत चाहिए भारतीय होने का?"

इससे ज़्यादा सबूत चाहिए भारतीय होने का? https://t.co/CcGXNrHzbV — Temjen Imna Along (@AlongImna) November 3, 2026

उनका यह कैप्शन सीधे तौर पर उन लोगों पर तंज था, जो आज भी पूर्वोत्तर के लोगों को विदेशी समझ बैठते हैं. बच्ची की मासूम आवाज में राष्ट्रगान सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है.

अरुणाचल की नन्हीं 'कारगा टिनकल गोंगो' की याद हुई ताजा

नागालैंड की इस बच्ची का वीडियो सामने आते ही लोगों को अरुणाचल प्रदेश की छोटी बच्ची 'कारगा टिनकल गोंगो' (Karga Tinkle Gongo) की याद आ गई. अगस्त के महीने में कारगा का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने खुद को 'चीनी' कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी और बहुत ही मासूमियत से याद दिलाया था कि "मैं इंडियन हूं!"

दोनों ही वीडियो अलग हैं, लेकिन ये देश के हर कोने में बैठे लोगों को यह अहसास कराने के लिए काफी हैं कि पूर्वोत्तर के लोग भारत का अटूट और खूबसूरत हिस्सा हैं.

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इंटरनेट पर लोगों का उमड़ा प्यार: 'जय हिंद, भारत की असली सुंदरता!'

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूज़र्स नन्हीं बच्ची की आवाज और उसके जज्बे पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं:

"इस नन्हीं परी की आवाज में इतनी सादगी और देशभक्ति है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए."

"मंत्री जी ने बिल्कुल सही लिखा, पूर्वोत्तर भारत का दिल है और हमें अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए."

"जय हिंद! यह वीडियो हर उस शख्स की आंखें खोलने के लिए काफी है जो नस्लीय टिप्पणी करता है."

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