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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनागालैंड की नन्हीं परी की आवाज में सुनिए राष्ट्रगान, वीडियो ने जीता दिल

नागालैंड की नन्हीं परी की आवाज में सुनिए राष्ट्रगान, वीडियो ने जीता दिल

वीडियो को नागालैंड के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री टेमजेन इमना अलोंग ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है. अपने मजाकिया और सटीक जवाबों के लिए जाने जाने वाले मंत्री जी का यह वीडियो काफी वायरल है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Nov 2026 07:49 PM (IST)
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पूर्वोत्तर के लोगों को अक्सर अपने ही देश में पहचान के संकट और नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है. कभी चीनी तो कभी नेपाली कहकर उनके भारतीय होने पर अनजाने में ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं. लेकिन इस बार नागालैंड की एक छोटी सी बच्ची ने अपनी सुरीली और देशभक्ति से भरी आवाज से ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है.

बच्ची द्वारा बेहद सादगी और दिल को छू लेने वाले अंदाज में गाए गए राष्ट्रगान 'जन गण मन' का वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

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नागालैंड के मंत्री टेमजेन इमना अलोंग ने शेयर किया वीडियो

इस खूबसूरत वीडियो को नागालैंड के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री टेमजेन इमना अलोंग ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है. अपने मजाकिया और सटीक जवाबों के लिए जाने जाने वाले मंत्री जी ने वीडियो शेयर करते हुए हिंदी में एक तीखा और दिल को छू लेने वाला कैप्शन लिखा...

"इससे ज्यादा सबूत चाहिए भारतीय होने का?"

उनका यह कैप्शन सीधे तौर पर उन लोगों पर तंज था, जो आज भी पूर्वोत्तर के लोगों को विदेशी समझ बैठते हैं. बच्ची की मासूम आवाज में राष्ट्रगान सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है.

अरुणाचल की नन्हीं 'कारगा टिनकल गोंगो' की याद हुई ताजा

नागालैंड की इस बच्ची का वीडियो सामने आते ही लोगों को अरुणाचल प्रदेश की छोटी बच्ची 'कारगा टिनकल गोंगो' (Karga Tinkle Gongo) की याद आ गई. अगस्त के महीने में कारगा का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने खुद को 'चीनी' कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी और बहुत ही मासूमियत से याद दिलाया था कि "मैं इंडियन हूं!"

दोनों ही वीडियो अलग हैं, लेकिन ये देश के हर कोने में बैठे लोगों को यह अहसास कराने के लिए काफी हैं कि पूर्वोत्तर के लोग भारत का अटूट और खूबसूरत हिस्सा हैं.

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इंटरनेट पर लोगों का उमड़ा प्यार: 'जय हिंद, भारत की असली सुंदरता!'

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूज़र्स नन्हीं बच्ची की आवाज और उसके जज्बे पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं:

"इस नन्हीं परी की आवाज में इतनी सादगी और देशभक्ति है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए."

"मंत्री जी ने बिल्कुल सही लिखा, पूर्वोत्तर भारत का दिल है और हमें अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए."

"जय हिंद! यह वीडियो हर उस शख्स की आंखें खोलने के लिए काफी है जो नस्लीय टिप्पणी करता है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 07:49 PM (IST)
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