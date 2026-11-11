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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: वॉक कर रही महिला पर कुत्ते ने किया खौफनाक हमला, मची चीख पुकार

Video: वॉक कर रही महिला पर कुत्ते ने किया खौफनाक हमला, मची चीख पुकार

वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क पर रोज की तरह लोग सुबह की वॉक कर रहे हैं. तभी एक महिला अपने पालतू कुत्ते को लेकर सैर कराती हुई दिखाई देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Nov 2026 03:13 PM (IST)
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सुबह-सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर आप सड़क पर चलते वक्त अपने आसपास से बेखबर हैं, तो यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी (CCTV) फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला अपने कानों में ईयरफोन लगाकर किसी से फोन पर बात करने में पूरी तरह मग्न थी. उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या खौफनाक हादसा होने वाला है.

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सैर पर निकले डॉग ने किया हमला, महिला को पटक-पटक कर काटा!

वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क पर रोज की तरह लोग सुबह की वॉक कर रहे हैं. तभी एक महिला अपने पालतू कुत्ते को लेकर सैर कराती हुई दिखाई देती है. इसी दौरान सामने से फोन पर बात करती हुई एक दूसरी महिला आती है.

जैसे ही वह महिला कुत्ते के पास से गुजरती है, कुत्ता अचानक भयानक रूप अख्तियार कर लेता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है. कुत्ता महिला को इतनी जोर से काटता है कि वह दर्द से तड़पते हुए सड़क पर नीचे गिर जाती है और बुरी तरह से चीखने-चिल्लाने लगती है.

चीख-पुकार सुन दौड़े लोग, बड़ी मुश्किल से बची जान!

महिला की खौफनाक चीखें सुनकर आसपास वॉक कर रहे लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं. डॉग ऑनर और राहगीर मिलकर बड़ी मशक्कत के बाद कुत्ते के जबड़े से महिला को छुड़ाते हैं. इस घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जैसे ही महिला नीचे गिरती है आस पास के लोग दौड़ पड़ते हैं और वक्त रहते महिला को कुत्ते से छुड़ा लेते हैं. बताया जा रहा है कि महिला को मामूली चोट आई है और उसे फर्स्ट एड देकर डॉक्टर के पास भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

नेटिजन्स का फूटा गुस्सा: 'डॉग ऑनर पर होना चाहिए सख्त केस'

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा भड़क उठा है...एक यूजर ने लिखा, "जब पता है कि कुत्ता एग्रेसिव है, तो उसे सड़क पर बिना मुंह ढके क्यों लाते हैं? डॉग ऑनर पर तुरंत FIR होनी चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "सड़क पर चलते वक्त ईयरफोन लगाकर इतना बेखबर होना भी खतरनाक है, अगर महिला अलर्ट होती तो शायद बच सकती थी." वहीं एक और यूजर ने कहा, "यह पूरी तरह से लापरवाही का मामला है, पीड़ित महिला को भारी मुआवजा मिलना चाहिए."

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 03:11 PM (IST)
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