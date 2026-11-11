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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ट्रेन के खाने में निकला बर्तन धोने का स्क्रबर, यात्री ने किया हंगामा, वीडियो वायरल

Video: ट्रेन के खाने में निकला बर्तन धोने का स्क्रबर, यात्री ने किया हंगामा, वीडियो वायरल

3rd AC में सफर कर रहे एक यात्री ने जब पेंट्री कार से ₹150 की वेज थाली खरीदी, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी थाली में से खाने की जगह बर्तन घिसने वाली लोहे की जाली निकलेगी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Nov 2026 03:55 PM (IST)
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भारतीय रेलवे में सफर के दौरान मिलने वाले पेंट्री कार के खाने की क्वालिटी को लेकर आए दिन शिकायतें सामने आती रहती हैं. कभी खाने में कीड़ा मिलने की खबर आती है, तो कभी बासी खाना परोसने का मामला. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने ट्रेन के 3AC कोच में सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा और साफ-सफाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

3rd AC में सफर कर रहे एक यात्री ने जब पेंट्री कार से ₹150 की वेज थाली खरीदी, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी थाली में से खाने की जगह बर्तन घिसने वाली लोहे की जाली निकलेगी.

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आधा खाना खा चुके यात्री के उड़े होश

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री अपनी सीट पर बैठकर बड़े चाव से खाना खा रहा था. आधा खाना खत्म करने के बाद जैसे ही उसने कटोरी से दाल उठाई, उसमें लोहे के तार की बड़ी सी जाली फंसी हुई निकली.

इसे देखकर यात्री के होश उड़ गए और उसने तुरंत इसका वीडियो बना लिया. जब यात्री ने पेंट्री कार के कर्मचारियों को बुलाकर यह घटिया हरकत दिखाई, तो उन्होंने मामले को रफा-दफा करने के लिए कहा, "सर, आप यह थाली छोड़िए, हम आपको नई थाली लाकर दे देते हैं." लेकिन यात्री ने रिप्लेसमेंट लेने से साफ इनकार कर दिया और रेलवे के खिलाफ सख्त शिकायत करने पर अड़ गया.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर तहलका: '₹150 में लोहे का न्यूट्रिशन दे रही है IRCTC'

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों का गुस्सा रेलवे प्रशासन पर फूट पड़ा. यूजर्स रेलवे सेवा और IRCTC की कैटरिंग पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं...

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "150 रुपये की थाली में दाल-चावल के साथ लोहे का एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मुफ्त दिया जा रहा है, रेलवे की लापरवाही की हद हो गई."

दूसरे यूजर ने लिखा, "अगर यह गलती से पेट में चला जाता तो यात्री की जान पर बन आती. ऐसे पेंट्री कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस तुरंत रद्द होना चाहिए." वहीं कई लोगों ने रेल मंत्रालय को टैग करते हुए कहा कि पेंट्री कार में सफाई के मानकों की सख्त चेकिंग होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 03:55 PM (IST)
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