भारतीय रेलवे में सफर के दौरान मिलने वाले पेंट्री कार के खाने की क्वालिटी को लेकर आए दिन शिकायतें सामने आती रहती हैं. कभी खाने में कीड़ा मिलने की खबर आती है, तो कभी बासी खाना परोसने का मामला. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने ट्रेन के 3AC कोच में सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा और साफ-सफाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

3rd AC में सफर कर रहे एक यात्री ने जब पेंट्री कार से ₹150 की वेज थाली खरीदी, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी थाली में से खाने की जगह बर्तन घिसने वाली लोहे की जाली निकलेगी.

आधा खाना खा चुके यात्री के उड़े होश

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री अपनी सीट पर बैठकर बड़े चाव से खाना खा रहा था. आधा खाना खत्म करने के बाद जैसे ही उसने कटोरी से दाल उठाई, उसमें लोहे के तार की बड़ी सी जाली फंसी हुई निकली.

इसे देखकर यात्री के होश उड़ गए और उसने तुरंत इसका वीडियो बना लिया. जब यात्री ने पेंट्री कार के कर्मचारियों को बुलाकर यह घटिया हरकत दिखाई, तो उन्होंने मामले को रफा-दफा करने के लिए कहा, "सर, आप यह थाली छोड़िए, हम आपको नई थाली लाकर दे देते हैं." लेकिन यात्री ने रिप्लेसमेंट लेने से साफ इनकार कर दिया और रेलवे के खिलाफ सख्त शिकायत करने पर अड़ गया.

15636 ट्रेन में पेंट्री स्टॉप द्वारा खाना 150 में बेचा जा रहा है। साथ में खाने स्टील भी खिला रहे है बात करने हॉस्पिटल में भी भेजेंगे ।irctc आपका यही स्वच्छ रेलवे है IRCTC please 🙏🙏 @IRCTCofficial @RailwaySeva @AshwiniVaishnaw https://t.co/U8bhucqCjf — amit awasthi (@amitawasth30825) November 10, 2026

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सोशल मीडिया पर तहलका: '₹150 में लोहे का न्यूट्रिशन दे रही है IRCTC'

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों का गुस्सा रेलवे प्रशासन पर फूट पड़ा. यूजर्स रेलवे सेवा और IRCTC की कैटरिंग पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं...

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "150 रुपये की थाली में दाल-चावल के साथ लोहे का एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मुफ्त दिया जा रहा है, रेलवे की लापरवाही की हद हो गई."

दूसरे यूजर ने लिखा, "अगर यह गलती से पेट में चला जाता तो यात्री की जान पर बन आती. ऐसे पेंट्री कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस तुरंत रद्द होना चाहिए." वहीं कई लोगों ने रेल मंत्रालय को टैग करते हुए कहा कि पेंट्री कार में सफाई के मानकों की सख्त चेकिंग होनी चाहिए.

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