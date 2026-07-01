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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमुंबई छोड़ दिल्ली-NCR पहुंचा युवक, किराया हुआ आधा, बचत हुई दोगुनी-पोस्ट वायरल

मुंबई छोड़ दिल्ली-NCR पहुंचा युवक, किराया हुआ आधा, बचत हुई दोगुनी-पोस्ट वायरल

युवक ने अपनी रेडिट पोस्ट में बताया कि वह हर महीने करीब 1.4 लाख रुपये कमाता है. मुंबई में उसे एक सामान्य 1BHK फ्लैट के लिए 35 हजार रुपये किराया देना पड़ता था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Jul 2026 10:14 AM (IST)
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मुंबई और दिल्ली-NCR में कौन-सी जगह रहने के लिए बेहतर है? इस सवाल पर सोशल मीडिया पर अक्सर बहस होती रहती है. लेकिन इस बार एक युवक की पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. नौकरी के लिए मुंबई से दिल्ली-NCR आए इस युवक ने बताया कि यहां आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. उसका कहना है कि अब उसे कम किराए में बड़ा और बेहतर घर मिल रहा है, सफर आसान हो गया है और सबसे बड़ी बात यह कि हर महीने उसकी बचत भी लगभग दोगुनी हो गई है. युवक की यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

मुंबई में ज्यादा खर्च, दिल्ली-NCR में मिला सस्ता और बेहतर घर

युवक ने अपनी रेडिट पोस्ट में बताया कि वह हर महीने करीब 1.4 लाख रुपये कमाता है. मुंबई में उसे एक सामान्य 1BHK फ्लैट के लिए 35 हजार रुपये किराया देना पड़ता था. इसके अलावा फर्नीचर और एसी जैसी चीजों के लिए करीब 10 हजार रुपये अलग खर्च होते थे. यानी हर महीने सिर्फ रहने पर लगभग 45 हजार रुपये खर्च हो जाते थे. वहीं दिल्ली-NCR आने के बाद उसे करीब 20 हजार रुपये में ही पूरी तरह सजा हुआ, बड़ा और बेहतर घर मिल गया.

Move from Mumbai to Delhi NCR was surprisingly pleasant
by u/Useful-Sprinkles1045 in mumbai

खर्च घटा, बचत हुई दोगुनी

युवक ने बताया कि दिल्ली-NCR में मकान मालिक कम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं और ब्रोकर का खर्च भी कम है. इसके अलावा मेट्रो से सफर आसान हो गया है. घरेलू मदद और इलाज का खर्च भी पहले से कम है. उसने लिखा कि मुंबई में हर महीने करीब 45 हजार रुपये बचा पाता था, लेकिन अब दिल्ली-NCR में आरामदायक जिंदगी जीने के बावजूद करीब 90 हजार रुपये की बचत कर रहा है.

मुंबई की तारीफ भी की

हालांकि युवक ने यह भी कहा कि वह मुंबई की बुराई नहीं कर रहा है. उसके मुताबिक, मुंबई में करियर के अच्छे मौके हैं और शहर की अपनी अलग पहचान और ऊर्जा है. लेकिन अगर सिर्फ रहने के खर्च और आरामदायक जिंदगी की बात करें, तो उसके लिए दिल्ली-NCR ज्यादा बेहतर साबित हुआ.

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सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

युवक की पोस्ट पर हजारों लोग अपनी राय दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि दिल्ली-NCR में एक ही बजट में ज्यादा अच्छी जिंदगी मिल जाती है. कुछ लोगों ने कहा कि मुंबई में नौकरी के मौके बेहतर हैं, लेकिन वहां का किराया बहुत ज्यादा है. वहीं कई यूजर्स ने दिल्ली मेट्रो की भी जमकर तारीफ की और कहा कि यह रोजाना सफर करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 10:14 AM (IST)
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