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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमुंबई में लग्जरी लाइफ जी रही व्लॉगर ने खुद को बताया Stay-at-home daughter, वीडियो वायरल

मुंबई में लग्जरी लाइफ जी रही व्लॉगर ने खुद को बताया Stay-at-home daughter, वीडियो वायरल

मुंबई से एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्लॉगर खुद को स्टे एट होम डॉटर बताती नजर आ रही है. खास बात यह है कि वह शहर के पॉश इलाके में लाखों का किराया देकर लग्जरी लाइफ जी रही है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Mar 2026 05:53 PM (IST)
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सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां छोटे से छोटा वीडियो भी वायरल होने में वक्त नहीं लगता है. इस बार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्लॉगर खुद को स्टे एट होम डॉटर बताती नजर आ रही है. खास बात यह है कि वह शहर के पॉश इलाके में लाखों का किराया देकर लग्जरी लाइफ जी रही है, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्लॉगर के रेंट इन मुंबई सीरीज के दौरान यह बातचीत सामने आई है. उस महिला व्लॉगर को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स सामने आ रहे हैं. 

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लग्जरी लाइफ जी रही व्लॉगर ने खुद को बताया स्टे एट होम डॉटर 

वायरल हो रहे वीडियो में एक व्लॉगर अंधेरी वेस्ट स्थित अपने 3 बीएचके फ्लैट का टूर कराती है. वह बताती है कि इस घर का महीने का किराया करीब 1.2 लाख रुपये हैं. घर में बड़ा लिविंग रूम, मॉडर्न किचन, सी फेसिंग व्यू और सजावट से भरा बेडरूम दिखाया गया है. महिला अपने कमरे को परफेक्ट गर्ल्स रूम बताती है. वीडियो में महिला कहती है कि वह कोई नौकरी नहीं करती, बल्कि खुद को स्टे एट होम डॉटर मानती है. हालांकि, वह यह भी बताती है कि वह अपनी मां की देखभाल करती है, जो सिजोफ्रेनिया यानी मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं और उनका परिवार सर्दियों में मुंबई आ जाता है. क्योंकि उनकी मां ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं.

 
 
 
 
 
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महिला के अनुसार, परिवार की देखभाल करना ही उनका काम है और इसी के लिए उसे सपोर्ट मिलता है. उसने यह भी कहा कि मुंबई में इस तरह की लाइफस्टाइल जीने के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपये महीना कमाना जरुरी है. वहीं इस वीडियो को अब तक 13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर लोगों के कई तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. कई यूजर्स ने महिला के पास नौकरी न होने के बावजूद इतना ज्यादा किराया चुकाने के लिए स्ट्रगल शब्द का इस्तेमाल करने पर उनका मजाक उड़ाया. वहीं कुछ लोगों ने उनकी मां की हेल्थ कंडीशन का खुलासा करने के बाद उनका बचाव किया और मां की देखभाल को एक जिम्मेदारी बताया. 

व्लॉगर के स्ट्रगल शब्द पर छिड़ी बहस 

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने स्ट्रगल शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाने शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा मैं ही एक गरीब हूं क्या मुंबई में. दूसरे ने तंज कसा जॉब लेस है पर फिर भी 1.2 लाख रेंट पे कर रही है... बहुत स्ट्रगल किया है. एक और यूजर ने लिखा आराम का मतलब हर किसी के लिए अलग-अलग होता है, कुछ लोगों के लिए आराम का मतलब 1.2 लाख रुपये महीने का किराया होता है, वहीं दूसरी और उनकी पूरी 80 हजार रुपये की सैलरी सिर्फ उन्हें आरामदायक कंडीशन में रखने के लिए संघर्ष कराती है. वहीं जहां कहीं लोग व्लॉगर को ट्रोल करते दिखे, वहीं कुछ यूजर्स ने महिला का सपोर्ट भी किया. एक यूजर ने कमेंट किया उसकी मां को सिजोफ्रेनिया है, उनकी देखभाल करना आसान नहीं है. वहीं दूसरे ने कहा हर किसी के लिए स्ट्रगल अलग होता है. एक और ने कमेंट किया फैमिली केयर भी फुल टाइम जिम्मेदारी है. वहीं व्लॉगर के स्टे होम डॉटर का टैग भी इस वीडियो में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 Mar 2026 05:53 PM (IST)
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