मुंबई में लग्जरी लाइफ जी रही व्लॉगर ने खुद को बताया Stay-at-home daughter, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां छोटे से छोटा वीडियो भी वायरल होने में वक्त नहीं लगता है. इस बार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्लॉगर खुद को स्टे एट होम डॉटर बताती नजर आ रही है. खास बात यह है कि वह शहर के पॉश इलाके में लाखों का किराया देकर लग्जरी लाइफ जी रही है, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्लॉगर के रेंट इन मुंबई सीरीज के दौरान यह बातचीत सामने आई है. उस महिला व्लॉगर को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

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लग्जरी लाइफ जी रही व्लॉगर ने खुद को बताया स्टे एट होम डॉटर

वायरल हो रहे वीडियो में एक व्लॉगर अंधेरी वेस्ट स्थित अपने 3 बीएचके फ्लैट का टूर कराती है. वह बताती है कि इस घर का महीने का किराया करीब 1.2 लाख रुपये हैं. घर में बड़ा लिविंग रूम, मॉडर्न किचन, सी फेसिंग व्यू और सजावट से भरा बेडरूम दिखाया गया है. महिला अपने कमरे को परफेक्ट गर्ल्स रूम बताती है. वीडियो में महिला कहती है कि वह कोई नौकरी नहीं करती, बल्कि खुद को स्टे एट होम डॉटर मानती है. हालांकि, वह यह भी बताती है कि वह अपनी मां की देखभाल करती है, जो सिजोफ्रेनिया यानी मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं और उनका परिवार सर्दियों में मुंबई आ जाता है. क्योंकि उनकी मां ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं.

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महिला के अनुसार, परिवार की देखभाल करना ही उनका काम है और इसी के लिए उसे सपोर्ट मिलता है. उसने यह भी कहा कि मुंबई में इस तरह की लाइफस्टाइल जीने के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपये महीना कमाना जरुरी है. वहीं इस वीडियो को अब तक 13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर लोगों के कई तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. कई यूजर्स ने महिला के पास नौकरी न होने के बावजूद इतना ज्यादा किराया चुकाने के लिए स्ट्रगल शब्द का इस्तेमाल करने पर उनका मजाक उड़ाया. वहीं कुछ लोगों ने उनकी मां की हेल्थ कंडीशन का खुलासा करने के बाद उनका बचाव किया और मां की देखभाल को एक जिम्मेदारी बताया.

व्लॉगर के स्ट्रगल शब्द पर छिड़ी बहस

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने स्ट्रगल शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाने शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा मैं ही एक गरीब हूं क्या मुंबई में. दूसरे ने तंज कसा जॉब लेस है पर फिर भी 1.2 लाख रेंट पे कर रही है... बहुत स्ट्रगल किया है. एक और यूजर ने लिखा आराम का मतलब हर किसी के लिए अलग-अलग होता है, कुछ लोगों के लिए आराम का मतलब 1.2 लाख रुपये महीने का किराया होता है, वहीं दूसरी और उनकी पूरी 80 हजार रुपये की सैलरी सिर्फ उन्हें आरामदायक कंडीशन में रखने के लिए संघर्ष कराती है. वहीं जहां कहीं लोग व्लॉगर को ट्रोल करते दिखे, वहीं कुछ यूजर्स ने महिला का सपोर्ट भी किया. एक यूजर ने कमेंट किया उसकी मां को सिजोफ्रेनिया है, उनकी देखभाल करना आसान नहीं है. वहीं दूसरे ने कहा हर किसी के लिए स्ट्रगल अलग होता है. एक और ने कमेंट किया फैमिली केयर भी फुल टाइम जिम्मेदारी है. वहीं व्लॉगर के स्टे होम डॉटर का टैग भी इस वीडियो में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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