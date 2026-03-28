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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बूढ़ा समझ अंकल पर पापा की परी ने उठाई चप्पल, फिर शख्स ने मुंह ही मुंह पर धरी लातें, वीडियो वायरल

Video: बूढ़ा समझ अंकल पर पापा की परी ने उठाई चप्पल, फिर शख्स ने मुंह ही मुंह पर धरी लातें, वीडियो वायरल

“कभी-कभी एक छोटी सी हरकत पूरी कहानी बदल देती है. इस वायरल वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक पल में बाजी पलटी और देखने वालों के लिए यह नजारा हैरानी और हंसी दोनों का कारण बन गया.”

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 28 Mar 2026 04:10 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. मेट्रो के अंदर हुआ यह पूरा मामला कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इसमें ऐसा ट्विस्ट है कि देखने वाले बार-बार वीडियो प्ले कर रहे हैं. पहले तो मामला एकतरफा लगता है, लेकिन अगले ही पल कहानी पूरी तरह पलट जाती है. यही वजह है कि यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

चप्पल से शुरू हुआ झगड़ा, फिर आया जबरदस्त ट्विस्ट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो में एक लड़की उतरने से ठीक पहले एक बुजुर्ग शख्स पर चप्पल से हमला कर देती है. अचानक हुए इस हमले से आसपास के लोग भी चौंक जाते हैं. लेकिन तभी एक अजीब मोड़ आता है और लड़की की चप्पल सीट के नीचे चली जाती है और वह उसे उठाने के लिए झुकती है.

 
 
 
 
 
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झुकते ही पलट गया पूरा खेल

जैसे ही लड़की चप्पल उठाने के लिए नीचे झुकती है, बुजुर्ग शख्स तुरंत रिएक्ट करता है और उसे लातों से मारने लगता है. कुछ ही सेकंड में पूरा सीन बदल जाता है और जो पहले हमला कर रही थी, वही खुद मुश्किल में पड़ जाती है. यह अचानक हुआ पलटवार ही वीडियो को सबसे ज्यादा वायरल बना रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस लड़की के मुंह पर इतनी लातें पड़ती हैं कि उसका पूरा मुंह सूजन से लाल हो जाता है.

यह भी पढ़ें: "मुझे पाकिस्तान पसंद है" भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ने किया दावा तो उठा ले गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर जमकर आ रहे रिएक्शन

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. कोई लिख रहा है “कर्मा तुरंत मिला”, तो कोई कह रहा है “पहले सोचना चाहिए था.” कुछ लोग इस पूरे मामले को लेकर बहस भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यूजर्स इस वीडियो को एक ‘अनोखा ट्विस्ट’ मानकर शेयर कर रहे हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो चुका है.

यह भी पढ़ें: Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

Published at : 28 Mar 2026 04:10 PM (IST)
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