सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. मेट्रो के अंदर हुआ यह पूरा मामला कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इसमें ऐसा ट्विस्ट है कि देखने वाले बार-बार वीडियो प्ले कर रहे हैं. पहले तो मामला एकतरफा लगता है, लेकिन अगले ही पल कहानी पूरी तरह पलट जाती है. यही वजह है कि यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

चप्पल से शुरू हुआ झगड़ा, फिर आया जबरदस्त ट्विस्ट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो में एक लड़की उतरने से ठीक पहले एक बुजुर्ग शख्स पर चप्पल से हमला कर देती है. अचानक हुए इस हमले से आसपास के लोग भी चौंक जाते हैं. लेकिन तभी एक अजीब मोड़ आता है और लड़की की चप्पल सीट के नीचे चली जाती है और वह उसे उठाने के लिए झुकती है.

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झुकते ही पलट गया पूरा खेल

जैसे ही लड़की चप्पल उठाने के लिए नीचे झुकती है, बुजुर्ग शख्स तुरंत रिएक्ट करता है और उसे लातों से मारने लगता है. कुछ ही सेकंड में पूरा सीन बदल जाता है और जो पहले हमला कर रही थी, वही खुद मुश्किल में पड़ जाती है. यह अचानक हुआ पलटवार ही वीडियो को सबसे ज्यादा वायरल बना रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस लड़की के मुंह पर इतनी लातें पड़ती हैं कि उसका पूरा मुंह सूजन से लाल हो जाता है.

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सोशल मीडिया पर जमकर आ रहे रिएक्शन

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. कोई लिख रहा है “कर्मा तुरंत मिला”, तो कोई कह रहा है “पहले सोचना चाहिए था.” कुछ लोग इस पूरे मामले को लेकर बहस भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यूजर्स इस वीडियो को एक ‘अनोखा ट्विस्ट’ मानकर शेयर कर रहे हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो चुका है.

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