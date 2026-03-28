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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: LPG नहीं मिली तो सिलेंडर काटकर बना डाला डबल चूल्हा, वीडियो देख यूजर्स बोले- बाहर नहीं जानी चाहिए यह तकनीक

Viral Video: LPG नहीं मिली तो सिलेंडर काटकर बना डाला डबल चूल्हा, वीडियो देख यूजर्स बोले- बाहर नहीं जानी चाहिए यह तकनीक

LPG Gas Cylinder Crisis India Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में व्यक्ति खाली गैस सिलेंडर को काटकर उसे चूल्हे में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 28 Mar 2026 06:49 PM (IST)
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LPG Gas Cylinder Crisis India Viral Video : अमेरिका-इजरायल और ईरान में चल रहे तनाव के कारण भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं. हालांकि, सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस वीडियो में एक व्यक्ति खाली गैस सिलेंडर को काटकर उसे लकड़ी से चलने वाले चूल्हे में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. इस देसी जुगाड़ को लेकर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे कमाल की कला बता रहे हैं, तो कुछ इसे खतरनाक कदम मान रहे हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल क्लिप में एक व्यक्ति पुराने और खाली गैस सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा काटता है. इसके बाद वह उसमें लकड़ी डालने के लिए जगह बनाता है फिर सिलेंडर के अंदर मिट्टी लगाकर उसे इस तरह तैयार करता है कि वह एक देसी चूल्हे की तरह काम करने लगे. कुछ ही देर में वह उसी सिलेंडर में लकड़ी जलाकर खाना बनाने की तैयारी करता नजर आता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि हजारों लोगों ने इसे देखा है. 

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वीडियो देख यूजर्स बोले-बाहर नहीं जानी चाहिए यह तकनीक

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर @Nadeem Farrukh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया एलपीजी गैस सिलेंडर से उन्नत किस्म का डबल चूल्हा बना लेने का ये हुनर सिर्फ हमारे पास है. ये तकनीक कहीं और नहीं जानी चाहिए. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की राय बंटी हुई है. कई लोग कह रहे हैं कि यह भारतीय जुगाड़ का शानदार नजारा है. वहीं कुछ लोग इसे बेहद जोखिम भरा काम बता रहे हैं. उनका कहना है कि गैस सिलेंडर को काटना और उसमें आग जलाना जानलेवा साबित हो सकता है. कई यूजर्स ने कमेंट में चेतावनी दी है कि गैस सिलेंडर के साथ इस तरह का प्रयोग करना बहुत खतरनाक हो सकता है. अगर सिलेंडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ हो, तो उसमें बची हुई गैस कभी भी विस्फोट कर सकती है. 

यह भी पढ़ें - Video: बूढ़ा समझ अंकल पर पापा की परी ने उठाई चप्पल, फिर शख्स ने मुंह ही मुंह पर धरी लातें, वीडियो वायरल

Published at : 28 Mar 2026 06:49 PM (IST)
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