आगे मुआयना कर रही थीं मेयर, पीछे से गड्ढे में गिर गया निगम कर्मचारी- वायरल वीडियो ने कराई फजीहत

Viral Video: मुंबई में इस बार मानसून अपने तय समय से करीब दो हफ्ते की देरी से पहुंचा, लेकिन आते ही इसने पूरे शहर को पानी-पानी कर दिया. 23 जून 2026 की रात लगातार करीब 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाके मानसून की पहली ही बारिश में डूब गए. अंधेरी सबवे में पानी भरने की वजह से उसे यातायात के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा, जबकि वडाला, दादर, सायन, हिंदमाता और कुर्ला जैसे इलाकों की सड़कों पर भी पानी जमा हो गया. हर साल की तरह इस बार भी बारिश शुरू होते ही नगर निगम के तैयारियों के बड़े-बड़े दावे सुनने को मिले, लेकिन हकीकत तो कुछ ओर ही निकला जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

मेयर के सामने ही गड्ढे में समा गया कर्मचारी

दरअसल, मुंबई की मेयर ऋतु तावडे शहर में जलभराव की स्थिति और ड्रेनेज व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दौरे पर निकली थीं. इस दौरान वीडियो में देखा जा सकता है कि मेयर एक तरफ अधिकारियों के साथ बात कर रही थीं और दावा कर रही थीं कि मुंबई मानसून के लिए पूरी तरह तैयार है, और सड़कों की सफाई हो चुकी है, लेकिन ठीक उसी समय सड़क पर इतना पानी भरा हुआ था कि वहां काम कर रहे एक कर्मचारी को दिखा ही नहीं कि वे जमीन पर पैर रख रहा है या गड्ढे में. बताया जा रहा है कि पानी और कीचड़ की वजह से कर्मचारी को गड्ढा नजर ही नहीं आया, जिससे उसका पैर सीधे गटर में जा पड़ा और वह कमर तक पानी में डूब गया.

यह देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत हाथ बढ़ाकर बाहर निकाल दिया. राहत की बात यह रही कि कर्मचारी को कोई गंभीर चोट नहीं आई. यह पूरी घटना कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसमें साफ दिखता है कि एक तरफ मेयर मुंबई को सुरक्षित बता रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ निगम का अपना ही कर्मचारी सड़क पर भरे पानी की वजह से गड्ढे में गिरकर इस दावे की हवा निकाल रहा था.

मेयर बोल रही थीं मुंबई सुरक्षित

वहीं निगम का कर्मचारी नाले में गिरा



डबल ट्रिपल कितने भी इंजन बन जाए...आपदा प्रबंधन नहीं करवाते pic.twitter.com/mAsE3wuRlm — ANJANI KUMAR SHARMA (@JRAnjaniSharma) June 24, 2026

यह भी पढ़ेंः Video: ट्रेन के इंजन में घुसी अजगर की खूंखार औलाद, लोको पायलट के छूटे पसीने- वीडियो वायरल

लोगों ने उठाए सुरक्षा पर सवाल, बीएमसी के दावों पर तंज

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह- तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी. लोगों का कहना है कि जब मेयर की मौजूदगी में ही इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, तो आम दिनों में जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है. बता दें कि मुंबई में हर साल मानसून के दौरान इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं. फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

यह भी पढ़ेंः Viral Post: तेजस एक्सप्रेस में यात्री को परोसा दिया 'मक्खी वाला खाना', सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर