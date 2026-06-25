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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ट्रेन के इंजन में घुसी अजगर की खूंखार औलाद, लोको पायलट के छूटे पसीने- वीडियो वायरल

Video: ट्रेन के इंजन में घुसी अजगर की खूंखार औलाद, लोको पायलट के छूटे पसीने- वीडियो वायरल

वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन के लोको में कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं. पहले देखने पर तो कुछ समझ नहीं आता लेकिन जैसे ही कैमरा पास जाता है वैसे ही सारा मामला क्लियर हो जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए हैं. आपने अजगर के बच्चों को अक्सर कबाड़ या फिर जंगलों में देखा होगा लेकिन इस बार ये जनाब ट्रेन के इंजन में निकल आए हैं. जी हां, वीडियो में एक लोको में कुछ लोग खतरनाक अजगर के बच्चे को निकालते दिखाई दे रहे हैं. जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

ट्रेन के लोको में घुसा अजगर का बच्चा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन के लोको में कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं. पहले देखने पर तो कुछ समझ नहीं आता लेकिन जैसे ही कैमरा पास जाता है वैसे ही सारा मामला क्लियर हो जाता है. लोको में खड़ा एक शख्स जिसके हाथ में सांप की पूछ है वो उसे धीरे-धीरे ऊपर खींचता है, लेकिन जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है लोगों के होश उड़ जाते हैं. वो जिसे साधारण सांप समझ रहे थे असल में वो खतरनाक अजगर का बच्चा था जो किसी पर भी हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर सकता था. इसमें सबसे ज्यादा खतरा लोको पायलट को था.

बेहद खतरनाक होता है बेबी अजगर

आपको बता दें कि अजगर का बच्चा अजगर जितना तो खतरनाक नहीं होता लेकिन अगर किसी को काट ले तो काफी ज्यादा नुकसान उस जगह कर सकता है. इसके दांत बेहद नुकीले और सुईं की तरह होते हैं जो आसानी से शरीर में घुस तो जाते हैं लेकिन उतनी आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं. यही वजह है कि लोको में अजगर का बच्चा निकलने पर वहां खड़े स्टाफ के होश फाख्ता हो गए थे.

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यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्स से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अब तो ट्रेन में बैठे लोको पायलट भी सुरक्षित नहीं हैं. एक और यूजर ने लिखा...बेहद ही डरा देने वाला नजारा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....बड़े खतरनाक लोग हैं, हाथों से ही अजगर को पकड़ लिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 10:14 AM (IST)
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