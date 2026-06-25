Viral Post: तेजस एक्सप्रेस में यात्री को परोसा दिया 'मक्खी वाला खाना', सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर
Tejas express food controversy: तेजस एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में खाने को लेकर बवाल मच चुका है. वायरल हो रहे एक फोटो में यात्री ने दावा किया है कि उसे परोसी गई वेज बिरयानी में मरी हुई मक्खी मिली.
Tejas express food controversy: सोशल मीडिया पर कई बार आपने ट्रेनों में गलत खाना या फिर खाने में कीड़े-मकोड़े परोसे जाने के वीडियो अक्सर देखे होंगे. इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस बार तो तेजस एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में परोसे गए खाने को लेकर बवाल मच चुका है. वायरल हो रहे एक फोटो में यात्री ने दावा किया है कि उसे परोसी गई वेज बिरयानी के कोंबो मील में मरी हुई मक्खी मिली. यात्री ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आईआरसीटीसी और रेल मंत्री को टैग किया, जिसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया. अब इस घटना को लेकर लोग रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.
Thank You @IRCTCofficial for Serving Quality Food With Fly and Insects— Sumit Mehrotra (@SumitResearch) June 23, 2026
That too in Tejas (Most Premium One)
Pathetic Service with Higher Cost @AshwiniVaishnaw ji please check
Train Numbers 82902
Coach E2
Seat 48 @RailMinIndia @IRCTCofficial @irctcwestzone @TimesNow pic.twitter.com/1JX8ZXQPyB
तेजस एक्सप्रेस में मिला मक्खी वाला खाना
वायरल पोस्ट के अनुसार, यह मामला अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 82902 का बताया जा रहा है. यात्री को यात्रा के दौरान वेज बिरयानी का कोंबो मील परोसा गया जैसे ही उसने खाने का डिब्बा खोला, उसमें एक मरी हुई मक्खी दिखाई दी. तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. यात्री ने पोस्ट में लिखा की प्रीमियम ट्रेन में ऊंचा किराया देने के बावजूद ऐसा खराब क्वालिटी का खाना मिलना बहुत निराशाजनक है. उन्होंने आईआरसीटीसी और रेल मंत्री से मामले की जांच करने की भी मांग की. बताया जा रहा है कि मामला सामने आने के बाद ट्रेन कैप्टन और ऑन बोर्ड कैटरिंग मैनेजर तुरंत यात्री के पास पहुंचे. अधिकारियों ने इस लापरवाही के लिए माफी मांगी और दूसरा खाना देने की बात कहीं. हालांकि यात्री ने दोबारा खाने लेने से इनकार कर दिया. इस पोस्ट को @SumitResearch नाम के यूजर ने एक्स पर शेयर किया है, जिन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ा है.
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वायरल फोटो पर लोगों ने जताई नाराजगी
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिला. एक यूजर ने लिखा सच में यह बहुत खराब है. इस वजह से कई यात्री अब बिना फूड टिकट के सफर करना पसंद करते हैं. दूसरे ने तंज करते हुए कहा लगता है एक महीने पहले बनाकर रख दिया गया था. एक और यूजर ने कमेंट में लिखा खाने में कीड़े तो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन रेलवे सिस्टम में लगे कीड़े सरकार को कब दिखाई देंगे. वहीं एक यात्री ने कहा मैं तो रेलवे का खाना खरीदने की बजाय भूखा रहना पसंद करता हूं, क्वालिटी पर भरोसा ही नहीं बचा.
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