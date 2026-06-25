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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Post: तेजस एक्सप्रेस में यात्री को परोसा दिया 'मक्खी वाला खाना', सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर

Viral Post: तेजस एक्सप्रेस में यात्री को परोसा दिया 'मक्खी वाला खाना', सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर

Tejas express food controversy: तेजस एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में खाने को लेकर बवाल मच चुका है. वायरल हो रहे एक फोटो में यात्री ने दावा किया है कि उसे परोसी गई वेज बिरयानी में मरी हुई मक्खी मिली.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Jun 2026 01:04 PM (IST)
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Tejas express food controversy: सोशल मीडिया पर कई बार आपने ट्रेनों में गलत खाना या फिर खाने में कीड़े-मकोड़े परोसे जाने के वीडियो अक्सर देखे होंगे. इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस बार तो तेजस एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में परोसे गए खाने को लेकर बवाल मच चुका है. वायरल हो रहे एक फोटो में यात्री ने दावा किया है कि उसे परोसी गई वेज बिरयानी के कोंबो मील में मरी हुई मक्खी मिली. यात्री ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आईआरसीटीसी और रेल मंत्री को टैग किया, जिसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया. अब इस घटना को लेकर लोग रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. 

तेजस एक्सप्रेस में मिला मक्खी वाला खाना 

वायरल पोस्ट के अनुसार, यह मामला अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 82902 का बताया जा रहा है. यात्री को यात्रा के दौरान वेज बिरयानी का कोंबो मील परोसा गया जैसे ही उसने खाने का डिब्बा खोला, उसमें एक मरी हुई मक्खी दिखाई दी. तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. यात्री ने पोस्ट में लिखा की प्रीमियम ट्रेन में ऊंचा किराया देने के बावजूद ऐसा खराब क्वालिटी का खाना मिलना बहुत निराशाजनक है. उन्होंने आईआरसीटीसी और रेल मंत्री से मामले की जांच करने की भी मांग की. बताया जा रहा है कि मामला सामने आने के बाद ट्रेन कैप्टन और ऑन बोर्ड कैटरिंग मैनेजर तुरंत यात्री के पास पहुंचे. अधिकारियों ने इस लापरवाही के लिए माफी मांगी और दूसरा खाना देने की बात कहीं. हालांकि यात्री ने दोबारा खाने लेने से इनकार कर दिया. इस पोस्ट को @SumitResearch नाम के यूजर ने एक्स पर शेयर किया है, जिन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ा है. 

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वायरल फोटो पर लोगों ने जताई नाराजगी 

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिला. एक यूजर ने लिखा सच में यह बहुत खराब है. इस वजह से कई यात्री अब बिना फूड टिकट के सफर करना पसंद करते हैं. दूसरे ने तंज करते हुए कहा लगता है एक महीने पहले बनाकर रख दिया गया था. एक और यूजर ने कमेंट में लिखा खाने में कीड़े तो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन रेलवे सिस्टम में लगे कीड़े सरकार को कब दिखाई देंगे. वहीं एक यात्री ने कहा मैं तो रेलवे का खाना खरीदने की बजाय भूखा रहना पसंद करता हूं, क्वालिटी पर भरोसा ही नहीं बचा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Jun 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे Tejas Express Tejas Express Viral Post Fly In Railway Food
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