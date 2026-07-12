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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमूकबधीर को शख्स ने दी लिफ्ट, मदद पाकर भावुक हुआ और कसकर लगाया गले- वीडियो वायरल

मूकबधीर को शख्स ने दी लिफ्ट, मदद पाकर भावुक हुआ और कसकर लगाया गले- वीडियो वायरल

कृष्णा ठाकुर रोजाना की तरह अपनी बाइक से ऑफिस के लिए निकले थे. तभी रास्ते में उन्हें एक अनजान शख्स मिला जो बोल नहीं सकता था और इशारों में लिफ्ट मांग रहा था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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भागदौड़ भरी इस दुनिया में जहां लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है, वहीं मुंबई की सड़कों से इंसानियत और दयालुता की एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है, जिसने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है. मुंबई के रहने वाले कृष्णा ठाकुर नाम के एक युवक ने साबित कर दिया कि समय पर दफ्तर पहुंचने से कहीं ज्यादा जरूरी किसी मजबूर की मदद करना होता है. कृष्णा ने रास्ते में मिले एक ऐसे अनजान शख्स की मदद की जो बोल नहीं सकता था. इस प्यारे और इमोशनल सफर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है.

ऑफिस का रास्ता छोड़ अनजान शख्स को बैठाया बाइक पर

कृष्णा ठाकुर रोजाना की तरह अपनी बाइक से ऑफिस के लिए निकले थे. तभी रास्ते में उन्हें एक अनजान शख्स मिला जो बोल नहीं सकता था और इशारों में लिफ्ट मांग रहा था. कृष्णा को उस दिशा में नहीं जाना था और वह ऑफिस के लिए लेट भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बाइक रोकने का फैसला किया. कृष्णा ने उससे पूछा कि क्या उसे चर्चगेट जाना है? उस शख्स ने हां में सिर हिलाया और बाइक पर पीछे बैठ गया. सफर के दौरान वह मूक-बधिर व्यक्ति कृष्णा की बाइक से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बड़े प्यार से कृष्णा के कंधे पर थपकी देकर अपनी खुशी और सम्मान जाहिर किया.

 
 
 
 
 
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चर्चगेट पहुंचकर मोबाइल पर टाइप किया अगला पता, विदा लेते समय लगाया गले

कहानी यहीं खत्म नहीं होती. जब कृष्णा उसे चर्चगेट छोड़कर आगे बढ़ने वाले थे, तब उस शख्स ने अपने मोबाइल पर टाइप करके बताया कि दरअसल उसे नरीमन पॉइंट जाना है. कृष्णा को दफ्तर पहुंचने में देरी हो रही थी, लेकिन उन्होंने उस शख्स को बीच रास्ते नहीं छोड़ा और जितना हो सके उसके ठिकाने के करीब तक छोड़ दिया. वहां पहुंचने के बाद उस अनजान शख्स ने जो किया, उसने कृष्णा का दिल जीत लिया. उसने इशारे से कृष्णा को अपना हेलमेट उतारने को कहा ताकि वह मददगार का चेहरा देख सके. इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कृष्णा से हाथ मिलाया और उन्हें कसकर गले लगा लिया. कृष्णा का कहना है कि यह पल उनके दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है.

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12 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

इंस्टाग्राम पर शेयर किए जाने के बाद से इस वीडियो को 1.2 मिलियन यानी करीब 12 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "यह बेहद प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो है. भगवान आपको हमेशा खुश रखे." वहीं बाइकर्स कम्युनिटी के एक यूजर ने कमेंट किया, "एक बाइकर होने के नाते भाई आपने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, आपके लिए दिल से सम्मान."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 06:51 AM (IST)
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