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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगPune Swiggy Delivery Woman Viral Story: 3 साल की बेटी संग बारिश में काम कर रही थी मां, इसे देख कस्टमर ने जो किया... उसकी हो रही तारीफ

Pune Swiggy Delivery Woman Viral Story: 3 साल की बेटी संग बारिश में काम कर रही थी मां, इसे देख कस्टमर ने जो किया... उसकी हो रही तारीफ

Pune Swiggy Delivery Woman Viral Story : पुणे में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक महिला स्विगी डिलीवरी पार्टनर अपनी 3 साल की बेटी को साथ लेकर तेज बारिश में फूड डिलीवरी कर रही थी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Jul 2026 12:47 AM (IST)
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Pune Swiggy Delivery Woman Viral Story : बारिश में खाना ऑर्डर करना कई लोगों के लिए डेली की बात होती है, लेकिन कभी-कभी एक नॉर्मल डिलीवरी कुछ लोगों के लिए स्पेशल बन जाती है, जो हजारों लोगों का दिल छू लेती है. पुणे में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक महिला स्विगी डिलीवरी पार्टनर अपनी 3 साल की बेटी को साथ लेकर तेज बारिश में फूड डिलीवरी कर रही थी. जब कस्टमर ने यह देखा, तो वह महिला की मेहनत और जिम्मेदारियों से इमोशनल हो गया. उसने महिला को 1,000 रुपये की टिप दी. यह घटना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे एक वर्किंग मां की मेहनत और एक कस्टमर की इंसानियत से जोड़कर देख रहे हैं.

बारिश में बेटी के साथ पहुंची डिलीवरी करने

रिपोर्ट के मुताबिक, टीना चौधरी पिछले करीब एक साल से स्विगी के साथ डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम कर रही हैं. घटना वाले दिन भी वह तेज बारिश के बीच ऑर्डर पहुंचाने गई थीं. उनके साथ उनकी तीन साल की बेटी भी थी. जब ग्राहक ने छोटी बच्ची को मां के साथ देखा, तो उसने टीना की मेहनत और संघर्ष को समझते हुए उन्हें 1,000 रुपये की टिप दी. टीना ने बताया कि उनके लिए यह रकम से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि किसी ने उनकी डेली की मेहनत को महसूस किया.

प्रेग्नेंसी के बाद छोड़नी पड़ी पुरानी नौकरी

टीना ने बताया कि प्रेग्नेंट होने के बाद उनके लिए पहले वाली नौकरी और बच्चे की देखभाल साथ-साथ करना मुश्किल हो गया था. इसी वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी. बाद में उनके पति, जो पिछले पांच साल से ज्यादा समय से स्विगी के साथ डिलीवरी पार्टनर हैं, उन्होंने टीना को भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने की सलाह दी.टीना के अनुसार, डिलीवरी का काम उन्हें समय की आजादी देता है. जरूरत पड़ने पर वह अपनी बेटी को अपने साथ भी रख सकती हैं. इससे वह काम करने के साथ-साथ अपनी बेटी का भी ध्यान रख पाती हैं.

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कस्टमर से मिलती है तारीफ 

टीना का कहना है कि कई कस्टमर उनकी बेटी को उनके साथ देखकर उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं. उन्होंने बताया कि पुणे में अभी महिला डिलीवरी पार्टनर्स की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा रेस्टोरेंट स्टाफ, दूसरे डिलीवरी पार्टनर्स और स्विगी की टीम का सहयोग मिला है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए ऐसे कमेंट

इस घटना के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला डिलीवरी पार्टनर की मेहनत और कस्टमर की इंसानियत की जमकर तारीफ की.कई यूजर्स ने इसे मोटिवेशनल कहानी बताते हुए कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में भी काम करने वाली मां का हौसला काबिल-ए-तारीफ है. कुछ लोगों ने जरूरतमंदों की मदद करने और एक-दूसरे का साथ देने का संदेश दिया, जबकि कई यूजर्स ने कस्टमर को इंसानियत की अच्छी मिसाल बताया. 
 
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Published at : 12 Jul 2026 12:42 AM (IST)
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