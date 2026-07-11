पूल किनारे कपल ने लगाया रोमांस का तड़का, Rain Dance ने लूटा इंटरनेट- वीडियो वायरल

मानसून का मौसम हो, तेज बारिश हो रही हो और बैकग्राउंड में कोई रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो माहौल खुद-ब-खुद बेहद खूबसूरत हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद रोमांटिक और सिजलिंग डांस वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसमें एक कपल ने बारिश के बीच सारी हदें पार करते हुए कमाल की परफॉर्मेंस दी है. 'दे दना दन' फिल्म के सुपरहिट रोमांटिक गाने 'गले लग जा न जा' पर इस कपल ने पानी के बीच ऐसी केमिस्ट्री दिखाई है कि देखने वालों के दिलों में भी रोमांस की चिंगारी सुलग उठी है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और यह तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

पूल किनारे तेज बारिश में भीगते हुए कपल ने लगाया रोमांस का तड़का

वायरल हो रहे इस रोंगटे खड़े करने वाले और खूबसूरत वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शानदार विला या रिसॉर्ट के पूल किनारे तेज बारिश हो रही है. रात के इस हसीन माहौल में एक लड़का और लड़की पूरी तरह से भीगे हुए नजर आ रहे हैं. जैसे ही 'गले लग जा न जा' गाना बजना शुरू होता है, दोनों एक-दूसरे की बांहों में खो जाते हैं. ग्रे कलर की वन-पीस ड्रेस में लड़की बेहद खूबसूरत लग रही है, वहीं लड़का भी शॉर्ट्स और टी-शर्ट में काफी डैशिंग नजर आ रहा है. दोनों ने बारिश की बूंदों के बीच जिस तरह एक-दूसरे का हाथ थामकर थिरकना शुरू किया, उसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Sneha Thorat (@__snehathorat__)

लड़के ने बांहों में उठाकर किया लिफ्ट स्टेप

कपल के डांस स्टेप्स किसी बॉलीवुड फिल्म के रोमांटिक सीन जैसे लग रहे हैं. वीडियो के बीच में लड़का अपनी पार्टनर को बेहद सलीके और प्यार से अपनी बांहों में उठा लेता है और गोल-गोल घूमता है. दोनों के बीच का तालमेल और एक-दूसरे को देखने का अंदाज इतना रीयल और पैशनेट है कि लोग इस वीडियो से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. बारिश के पानी में फिसलने की परवाह किए बिना दोनों ने जिस परफेक्शन के साथ इस गाने के हुक स्टेप्स को रीक्रिएट किया है, उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया की सबसे हॉट रील्स में से एक बना दिया है.

यह भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: बारिश से बचने के लिए छत पर चढ़ गया सांड, वीडियो देख घूम जाएगा माथा

सोशल मीडिया यूजर्स ने लुटाया प्यार

इस रोमांटिक डांस वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स को पूरी तरह अपना दीवाना बना लिया है और लोग कमेंट बॉक्स में जमकर रेड हार्ट वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "भाई इस वीडियो को देखने के बाद सिंगल लोगों को गहरा सदमा लगने वाला है, क्या गजब की केमिस्ट्री है." वहीं दूसरे यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, "बॉलीवुड के बड़े-बड़े एक्टर्स भी इस कपल के एक्सप्रेशंस और नेचुरल रोमांस के आगे पूरी तरह फेल हैं." एक और यूजर ने कमेंट किया, "बारिश, यह गाना और ऐसा डांस... वाकई यह इस मानसून का सबसे खूबसूरत वीडियो है, मजा आ गया देखकर."

यह भी पढ़ें: इंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल