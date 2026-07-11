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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पूल किनारे कपल ने लगाया रोमांस का तड़का, Rain Dance ने लूटा इंटरनेट- वीडियो वायरल

Video: पूल किनारे कपल ने लगाया रोमांस का तड़का, Rain Dance ने लूटा इंटरनेट- वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस रोंगटे खड़े करने वाले और खूबसूरत वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शानदार विला या रिसॉर्ट के पूल किनारे तेज बारिश हो रही है और वहीं ये रोमांटिक डांस चल रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Jul 2026 08:26 PM (IST)
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मानसून का मौसम हो, तेज बारिश हो रही हो और बैकग्राउंड में कोई रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो माहौल खुद-ब-खुद बेहद खूबसूरत हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद रोमांटिक और सिजलिंग डांस वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसमें एक कपल ने बारिश के बीच सारी हदें पार करते हुए कमाल की परफॉर्मेंस दी है. 'दे दना दन' फिल्म के सुपरहिट रोमांटिक गाने 'गले लग जा न जा' पर इस कपल ने पानी के बीच ऐसी केमिस्ट्री दिखाई है कि देखने वालों के दिलों में भी रोमांस की चिंगारी सुलग उठी है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और यह तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

पूल किनारे तेज बारिश में भीगते हुए कपल ने लगाया रोमांस का तड़का

वायरल हो रहे इस रोंगटे खड़े करने वाले और खूबसूरत वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शानदार विला या रिसॉर्ट के पूल किनारे तेज बारिश हो रही है. रात के इस हसीन माहौल में एक लड़का और लड़की पूरी तरह से भीगे हुए नजर आ रहे हैं. जैसे ही 'गले लग जा न जा' गाना बजना शुरू होता है, दोनों एक-दूसरे की बांहों में खो जाते हैं. ग्रे कलर की वन-पीस ड्रेस में लड़की बेहद खूबसूरत लग रही है, वहीं लड़का भी शॉर्ट्स और टी-शर्ट में काफी डैशिंग नजर आ रहा है. दोनों ने बारिश की बूंदों के बीच जिस तरह एक-दूसरे का हाथ थामकर थिरकना शुरू किया, उसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है.

 
 
 
 
 
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लड़के ने बांहों में उठाकर किया लिफ्ट स्टेप

कपल के डांस स्टेप्स किसी बॉलीवुड फिल्म के रोमांटिक सीन जैसे लग रहे हैं. वीडियो के बीच में लड़का अपनी पार्टनर को बेहद सलीके और प्यार से अपनी बांहों में उठा लेता है और गोल-गोल घूमता है. दोनों के बीच का तालमेल और एक-दूसरे को देखने का अंदाज इतना रीयल और पैशनेट है कि लोग इस वीडियो से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. बारिश के पानी में फिसलने की परवाह किए बिना दोनों ने जिस परफेक्शन के साथ इस गाने के हुक स्टेप्स को रीक्रिएट किया है, उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया की सबसे हॉट रील्स में से एक बना दिया है.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने लुटाया प्यार

इस रोमांटिक डांस वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स को पूरी तरह अपना दीवाना बना लिया है और लोग कमेंट बॉक्स में जमकर रेड हार्ट वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "भाई इस वीडियो को देखने के बाद सिंगल लोगों को गहरा सदमा लगने वाला है, क्या गजब की केमिस्ट्री है." वहीं दूसरे यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, "बॉलीवुड के बड़े-बड़े एक्टर्स भी इस कपल के एक्सप्रेशंस और नेचुरल रोमांस के आगे पूरी तरह फेल हैं." एक और यूजर ने कमेंट किया, "बारिश, यह गाना और ऐसा डांस... वाकई यह इस मानसून का सबसे खूबसूरत वीडियो है, मजा आ गया देखकर."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 08:26 PM (IST)
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