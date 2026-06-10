90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल

मायानगरी मुंबई में महंगी जिंदगी अब कोई नई बात नहीं रही, लेकिन जब लाखों रुपये सालाना किराया देने के बावजूद लोगों को पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए जूझना पड़े, तो सवाल उठना लाजमी है. शहर के एक हाई-राइज अपार्टमेंट में रहने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर ऐसा ही दावा कर नया विवाद खड़ा कर दिया है. वीडियो में वह बताता है कि 70 से 90 हजार रुपये महीना किराया देने के बावजूद उसकी सोसाइटी में पानी की भारी किल्लत है. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इसे मुंबई की ‘रियलिटी चेक’ बताते हुए जमकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया.

वायरल वीडियो से खुला मामला

इंस्टाग्राम यूजर @nik.arvn द्वारा शेयर किए गए वीडियो में निवासी निखिल अपनी परेशानी खुलकर बताते नजर आते हैं. उनका कहना है कि वह हर महीने 90 हजार रुपये किराया देते हैं, जबकि सोसाइटी में किराया 70 हजार से शुरू होता है. इसके बावजूद पानी की सप्लाई नियमित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कभी भी अचानक पानी बंद हो जाता है और लोगों को टैंकर के सहारे रहना पड़ता है.

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प्रीमियम सोसाइटी में भी पानी का संकट

निखिल ने बताया कि यह कोई छोटा-मोटा कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि दो टावरों वाली बड़ी सोसाइटी है, जिसमें हर टावर 37 मंजिला है और सैकड़ों परिवार रहते हैं. ऐसे में पानी के लिए टैंकर पर निर्भर रहना एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि महंगा किराया देने के बावजूद लोगों को पानी सोच-समझकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो बेहद निराशाजनक है.

अजीब समय पर कट जाती है सप्लाई

वीडियो में निखिल ने यह भी बताया कि कई बार देर रात या अजीब समय पर पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे रोजमर्रा के काम जैसे खाना बनाना, सफाई और अन्य जरूरतें प्रभावित होती हैं. उन्होंने कहा, “इतना किराया देने के बाद भी अगर पानी इस्तेमाल करने से पहले सोचना पड़े, तो ये स्थिति चिंताजनक है.” साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अचानक पानी बंद होना इमरजेंसी में बड़ी समस्या बन सकता है.

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यूजर्स ने उठाए बड़े सवाल

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने हैरानी जताई कि प्रीमियम सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भी पानी के लिए जूझना पड़ रहा है. एक यूजर ने लिखा, “मुंबई में पैसा दो, फिर भी बेसिक सुविधाएं गारंटी नहीं.” वहीं दूसरे ने सवाल उठाया कि इतना किराया लेने के बावजूद सोसाइटी मैनेजमेंट इस समस्या को हल क्यों नहीं कर पा रहा.

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