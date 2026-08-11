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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमेहंदी फंक्शन में दुल्हन ने किया प्यारा सा डांस, वीडियो वायरल

मेहंदी फंक्शन में दुल्हन ने किया प्यारा सा डांस, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में दुल्हन अपने मेहंदी फंक्शन में खूबसूरत लुक में नजर आ रही है. जैसे ही ‘मैंने पायल है छनकाई’ गाना बजता है, दुल्हन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना शुरू कर देती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sheikh inzemam ulhuq |  Updated at : 11 Aug 2026 08:11 PM (IST)
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शादी का दिन हर दुल्हन के लिए बेहद खास होता है, लेकिन जब खुशी के इस मौके पर दुल्हन खुद डांस फ्लोर पर उतर जाए तो माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही दुल्हन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अपनी मेहंदी की रस्म में ‘मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हरजाई’ गाने पर ऐसा शानदार डांस किया कि वहां मौजूद लोग भी उसे देखते रह गए. दुल्हन के डांस से ज्यादा लोगों को उसकी मासूमियत और चेहरे के प्यारे एक्सप्रेशंस पसंद आ रहे हैं.

मेहंदी फंक्शन में दुल्हन ने लगाए चार चांद

वायरल वीडियो में दुल्हन अपने मेहंदी फंक्शन में खूबसूरत लुक में नजर आ रही है. जैसे ही ‘मैंने पायल है छनकाई’ गाना बजता है, दुल्हन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना शुरू कर देती है. उसके डांस स्टेप्स में खुशी साफ दिखाई देती है और वह गाने के हर बोल के साथ बेहद प्यारे एक्सप्रेशंस देती नजर आती है.

 
 
 
 
 
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डांस से ज्यादा एक्सप्रेशंस ने जीता दिल

दुल्हन का डांस भले ही कोई प्रोफेशनल परफॉर्मेंस न हो, लेकिन उसकी मासूमियत इसे खास बना रही है. कभी वह मुस्कुराती है, तो कभी गाने के बोल के हिसाब से ऐसे एक्सप्रेशन देती है कि वीडियो देखने वाला भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता. यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.

वीडियो देखकर लोग बोले- दुल्हन की खुशी देखने लायक

वीडियो वायरल होने के बाद लोग दुल्हन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि शादी की असली खुशी इसी तरह के पलों में दिखाई देती है. कुछ लोगों ने दुल्हन के एक्सप्रेशंस की तारीफ की, तो कई यूजर्स ने कहा कि उसकी सादगी और खुशी ने वीडियो को बेहद खास बना दिया.

यह भी पढ़ेंः मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब

सोशल मीडिया पर छाया दुल्हन का डांस

वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर रहे हैं. दुल्हन का बेफिक्र होकर डांस करना और अपनी मेहंदी की खुशी को खुलकर सेलिब्रेट करना लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

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Published at : 11 Aug 2026 08:11 PM (IST)
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