Ola ड्राइवर को मिला iPhone 16, मालिक को लौटाकर जीता दिल

ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले एक Ola ड्राइवर की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है. ड्राइवर को उसकी कैब में एक यात्री का महंगा iPhone 16 मिला. फोन उसके पास था, लेकिन मालिक से तुरंत संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था. इसके बावजूद ड्राइवर ने फोन अपने पास रखकर इंतजार किया और जैसे ही मालिक से संपर्क हुआ, वह फोन लौटाने के लिए खुद दूर तक पहुंच गया. फोन वापस मिलने के बाद उसके मालिक ने ड्राइवर को 2,500 रुपये इनाम के तौर पर दिए.

कैब में मिला था महंगा iPhone

इस ड्राइवर का नाम Meer Shaikh बताया जा रहा है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर पूरी कहानी बताई. उनके मुताबिक, उन्हें अपनी कैब में एक यात्री का फोन मिला था. उन्होंने फोन देखा तो पता चला कि वह iPhone 16 है. ड्राइवर ने फोन के मालिक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक फोन पर कोई कॉल नहीं आई. ऐसे में उन्हें यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि फोन किस यात्री का है.

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काफी देर इंतजार के बाद आया फोन

Meer Shaikh ने बताया कि उन्होंने फोन को अपने पास सुरक्षित रखा और इंतजार करते रहे कि शायद उसका मालिक फोन करेगा. आखिरकार उनकी उम्मीद पूरी हुई और फोन के मालिक का कॉल आ गया.

बात होने पर पता चला कि फोन के मालिक Malabar Hill इलाके में थे. इसके बाद ड्राइवर ने तय किया कि वह खुद वहां जाकर फोन वापस करेगा.

दूर जाकर मालिक को लौटाया फोन

वीडियो में वह पल भी दिखाई देता है जब ड्राइवर फोन उसके असली मालिक को वापस करता है. ड्राइवर फोन देते हुए कहता है, “ये लीजिए.” फोन वापस मिलने पर मालिक ने ड्राइवर को धन्यवाद दिया और कहा कि वह फोन वापस करने के लिए खुद आए, इसके लिए वह उनका शुक्रिया अदा करते हैं. ड्राइवर ने भी बेहद सहज अंदाज में कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है.

ईमानदारी के बदले मिले 2,500 रुपये

फोन लौटाने के बाद Meer Shaikh ने बताया कि ग्राहक ने उन्हें 2,500 रुपये दिए. उन्होंने इसे ईमानदारी की कद्र बताते हुए कहा कि ईमानदारी को हमेशा इसी तरह सम्मान मिलना चाहिए. इस पूरी कहानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग ड्राइवर की जमकर तारीफ करने लगे.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- ‘ईमानदारी को सलाम’

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने Meer Shaikh की ईमानदारी की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “ईमानदार ड्राइवर, सच में सम्मान के काबिल.” वहीं दूसरे ने कहा कि इंसानियत आज भी जिंदा है. एक और यूजर ने लिखा कि आज भी ईमानदारी जिंदा है और लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं. महंगा फोन मिलने के बावजूद उसे अपने पास रखने के बजाय उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करना ही काफी बड़ी बात थी.

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