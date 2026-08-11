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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCars24 Viral News: गुरुग्राम की सड़क पर कंपनी ने उतारी नाव, पुलिस ने कर दिया 50 हजार का चालान

Cars24 Viral News: गुरुग्राम की सड़क पर कंपनी ने उतारी नाव, पुलिस ने कर दिया 50 हजार का चालान

मामला तब और मजेदार हो गया जब यह नाव सिर्फ प्रचार का हिस्सा नहीं रही, बल्कि लोगों के लिए सड़क पार करने का साधन बन गई. दावा है कि पुलिस ने इस मामले में कंपनी पर 50 हजार रुपये का चालान भी कर दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Aug 2026 08:38 PM (IST)
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गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़कें जब इतनी डूब गईं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया, तो Cars24 ने सोचा कि क्यों न सड़क पर ही नाव चला दी जाए. कंपनी ने जलभराव वाली सड़क पर अपनी ब्रांडिंग वाली नीली नाव उतार दी. मकसद था गुरुग्राम के जलभराव पर मजेदार तरीके से तंज कसना और लोगों का ध्यान इस समस्या की तरफ खींचना. लेकिन मामला तब और मजेदार हो गया जब यह नाव सिर्फ प्रचार का हिस्सा नहीं रही, बल्कि लोगों के लिए सड़क पार करने का साधन बन गई. दावा है कि ट्रैफिक अधिकारियों ने इस मामले में कंपनी पर 50 हजार रुपये का चालान भी कर दिया.

पहले मजाक था, फिर लोगों की सवारी बन गई नाव

Cars24 की ब्रांड, क्रिएटिव और कम्युनिकेशन प्रमुख प्राची शर्मा ने LinkedIn पर इस पूरे मामले की कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि कंपनी ने बारिश और जलभराव पर मजाकिया कैंपेन के तौर पर पानी में नाव उतारी थी. लेकिन कुछ ही देर में वहां फंसे लोग नाव का इस्तेमाल अपने घर और ऑफिस तक पहुंचने के लिए करने लगे. यानी जिस नाव को कंपनी ने मजाक के लिए उतारा था, वही लोगों के लिए असली ‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट’ बन गई.

‘Joke’ से शुरू हुआ मामला, ‘Commute’ बन गया

प्राची शर्मा ने अपनी पोस्ट में बेहद मजेदार बात कही. उन्होंने लिखा कि “एक मजाक तब मजेदार नहीं रहता, जब वह लोगों का सफर बन जाए.” मतलब साफ है. कंपनी तो गुरुग्राम के जलभराव पर मजाक कर रही थी, लेकिन लोगों की हालत ऐसी थी कि उन्हें सच में नाव की जरूरत पड़ गई. सड़क पर पानी इतना भर गया था कि कुछ लोगों के लिए नाव से जाना पैदल जाने से आसान हो गया.

नाव चलाने पर 50 हजार का चालान!

कंपनी का दावा है कि इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब ट्रैफिक अधिकारियों ने नाव उतारने पर 50 हजार रुपये का चालान कर दिया. प्राची शर्मा ने लिखा कि कंपनी नाव का खर्च तो उठा ही चुकी है और अगर लोगों की मदद के लिए उसे दोबारा पानी में उतारना पड़ा तो चालान भरने के लिए भी तैयार है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अब बस इंतजार है कि कोई पानी के लिए भी बिल भेज दे.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- नाव गलत थी या हालात?

Cars24 की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई. कुछ लोगों ने कंपनी के इस स्टंट को शानदार मार्केटिंग बताया, तो कुछ ने चालान को लेकर सवाल खड़े कर दिए. एक यूजर ने पूछा कि अगर सच में 50 हजार रुपये का चालान हुआ है तो यह भी बताया जाए कि किस नियम के तहत नाव पर चालान किया गया. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि असली कहानी नाव नहीं, बल्कि यह है कि लोगों को नाव की जरूरत पड़ गई.

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‘Cars24 की नाव’ ने गुरुग्राम की पोल खोल दी?

कई लोगों ने कहा कि कंपनी का कैंपेन भले ही मजाक के तौर पर शुरू हुआ हो, लेकिन इसने गुरुग्राम की जलभराव की समस्या पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. जब लोग सड़क पर गाड़ी की जगह नाव से सफर करने लगें, तो समझा जा सकता है कि पानी कितना भरा होगा. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने पुराने समय का उदाहरण देते हुए कहा कि बाढ़ के दौरान कई शहरों में मुख्य सड़कों पर नाव चलना आम बात रही है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कंपनी को इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, बल्कि प्रशासन का ध्यान समस्या की तरफ खींचने के लिए भी करना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 08:38 PM (IST)
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