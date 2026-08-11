महिला ने डॉगी के बच्चे को पहाड़ी से फेंकने का किया नाटक, भड़के लोग

Dog Viral Video : डॉग हो, बिल्ली हो या सांप, जानवरों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं. इनमें कुछ वीडियो लोगों को हंसाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान होने के साथ-साथ नाराज भी हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें एक महिला डॉगी के बच्चे को पहाड़ी से नीचे फेंकने का बार-बार नाटक करती दिखाई दे रही है. हालांकि महिला बच्चे को सच में नीचे नहीं फेंकती, लेकिन उसकी इस हरकत से उस डॉगी के बच्चे की मां बुरी तरह परेशान हो जाती है. वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला के इस व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई और इसे जानवर को बेवजह डराने वाला काम बताया.

महिला ने बार-बार किया फेंकने का नाटक

वायरल वीडियो में महिला पहाड़ी के किनारे खड़ी दिखाई देती है और उसके हाथ में डॉगी का बच्चा है. वह बार-बार ऐसा इशारा करती है, जैसे वह बच्चे को पहाड़ी से नीचे फेंकने वाली हो. हालांकि, वह बच्चे को अपने हाथ में ही पकड़े रहती है. वहीं दूसरी तरफ उस डॉगी के बच्चे की मां महिला की इस हरकत से काफी परेशान नजर आती है. वह ऐसी स्थिति में पहाड़ी से नीचे की तरफ जाती है और झाड़ियों के बीच अपने बच्चे को खोजने लगती है. वीडियो में डॉग की बेचैनी साफ दिखाई देती है.

DOG PANICS as WOMAN FAKES THROWING PUPPY — RUSHES OFF SEARCHING before SEEING ITS BABY pic.twitter.com/qIAwEtkw3X — RT (@RT_com) August 9, 2026

बच्चा सुरक्षित था, लेकिन डॉग हुई परेशान

कुछ देर बाद डॉग वापस महिला के पास आती है. इसके बाद उसे अपना बच्चा महिला के पास ही दिखाई देता है. वीडियो में महिला बच्चे को पकड़े हुए हंसती नजर आती है. यही हिस्सा सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है. लोगों का कहना है कि किसी जानवर को इस तरह डराना और उसकी परेशानी को मजाक के तौर पर देखना सही नहीं है.

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30 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसे 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने महिला को क्रूर और गलत बताते हुए उसकी सवाल उठाए. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी कमजोर और बेजुबान जीव को परेशान करके उसका दर्द देखकर खुश होता है, तो यह उसकी मानसिकता को दिखाता है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि किसी जानवर को इतना परेशान करने के बाद भी इसे मजेदार समझना बहुत गलत है.

सोशल मीडिया पर जमकर हुआ विरोध

वीडियो के कमेंट सेक्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने महिला की इस हरकत पर नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने इसे क्रूर और दिल दुखाने वाला व्यवहार बताया. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार मजाक के नाम पर नहीं किया जाना चाहिए.

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