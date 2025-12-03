साल 2026 की शुरुआत को अभी लगभग 27 दिन बाकी हैं. लेकिन इसे लेकर भविष्यवाणियां शुरू में ही कर दी गई हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस जैसो लोगों ने बहुत पहले अपनी किताबों में जो भविष्यवाणियां की उनमें साल 2026 को भी जगह दी गई है. अब माइकल दि नास्त्रेदमस ने जो भविष्यवाणी आने वाले साल यानी 2026 को लेकर की है उसे जानने के बाद हर कोई खौफ में है.

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से खौफ खा रहा सोशल मीडिया

दरअसल, फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दि नास्त्रेदमस ने 2026 के लिए कई सारी घटनाओं का जिक्र अपनी किताब लेस प्रोफेटिज में किया है जिसे लेकर अब इंटरनेट पर चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर कोई खौफ खाए बैठा है. आपको ये भी बता दें कि माइकल दि नास्त्रेदमस की ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं. माइकल दि नास्त्रेदमस का जन्म फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी में 14 दिसंबर 1503 को हुआ था और 1566 में उनकी मौत हो गई थी. लेकिन उनकी लिखी गई किताब में जो भविष्यवाणी है वो अब तक जिंदा है और ज्यादातर सच साबित हो रही हैं.

इस देश में बहेगी खून की नदियां

माइकल दि नास्त्रेदमस के अनुसार स्विट्जरलैंड के तिचीनो शहर खून से भर जाएगा और वहां बड़ी तबाही मचेगी. आपको मालूम होना चाहिए कि तिचीनो शहर में बड़ी संख्या में जंगल, ग्लेशियर और झीले हैं. हालांकि कोई नहीं जानता कि इस जगह का नाम माइकल दि नास्त्रेदमस की किताब में क्यों आया है, लेकिन जो भी हो, वहां के लोग इस भविष्यवाणी को लेकर काफी डरे हुए हैं.

2026 में छिड़ेगा तीसरा विश्वयुद्ध?

माइकल दि नास्त्रेदमस ने जो अगली भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक आने वाले साल 2026 में एक बड़ा युद्ध हो सकता है जो भयंकर तबाही का कारण बनेगा. लोग इसे तीसरा विश्वयुद्ध कह रहे हैं जो दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच लड़ा जाएगा. भविष्यवाणी के मुताबिक यह युद्ध 7 महीने चलेगा और कुछ जानकारों का तो यहां तक कहना है कि यह भविष्यवाणी आने वाले साल 2026 के लिए एक दम सटीक बैठ रही है. जानकारों का मानना है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

सोशल मीडिया पर माइकल दि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर नास्त्रेदमस का लिखा सही हुआ तो भयंकर तबाही मचेगी. एक और यूजर ने लिखा...2025 इतना बुरा निकला है तो 2026 में क्या ही होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मैं तो हिमालय जा रहा हूं, जब दुनिया खत्म हो जाए तब बता देना.

