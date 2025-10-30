शटर उठा, लेकिन ये क्या दिखा... सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ मेरठ का बुलडोजर एक्शन, सांसद अरुण गोविल भी हुए ट्रोल
Arun Govil Viral Video: मेरठ के सेंट्रल मार्केट से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल. सांसद अरुण गोविल शटर खोलने के बाद होने लगे ट्रोल. जमकर शेयर किया जा रहा है वीडियो.
Arun Govil Viral Video: मेरठ का सेंट्रल मार्केट इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने यहां अवैध परिसरों के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था. जिसके बाद व्यापारी विरोध में उतर आए और बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया. धरना प्रदर्शन के बीच सांसद अरुण गोविल मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की.
उन्होंने खुद एक बंद दुकान का शटर उठाया. लेकिन जैसे ही अंदर का नजारा सामने आया, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. इसी पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. अब यूजर्स अरुण गोविल को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और इस घटना पर तरह-तरह के मीम्स बना रहे हैं.
दुकान का शटर उठाते ही अरूण गोविल ट्रोल
मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई तो व्यापारियों ने विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. बाजार कई दिनों से बंद था. इसी बीच सांसद अरुण गोविल वहां पहुंचे और व्यापारियों से बातचीत कर धरना खत्म करवाया. उन्होंने खुद एक दुकान का शटर उठाया. लेकिन जैसे ही शटर ऊपर गया.
अंदर लगा पोस्टर देखकर लोग चौंक गए. दुकान पर विज्ञापन के तौर पर एक महिला मॉडल की अंडरगारमेंट पहने तस्वीर लगी थी. यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और अरुण गोविल ट्रोल्स के निशाने पर आ गए. लोग वीडियो पर मीम्स बना रहे हैं और कमेंट्स में तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. काफी तेजी से वायरल हो रहा है यह वीडियो.
सुप्रीमकोर्ट के आदेश के खिलाफ वाहवाही लूटने के लिए BJP सांसद अरुण गोविल ने #मेरठ के सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों का अनशन खत्म करवाया— Narendra Pratap (@hindipatrakar) October 29, 2025
मारे खुशी के "रामायण के राम" ने ऐसी दुकान का शटर उठाया जिसके बैकड्रॉप में अंडरगार्मेंट का प्रचार करती मॉडल अवतरित हुई pic.twitter.com/KSKZKIior7
लोग दे रहे हैं प्रतिक्रियाएं
वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स पर @hindipatrakar नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसके कैप्शन में लिखा है 'सुप्रीमकोर्ट के आदेश के खिलाफ वाहवाही लूटने के लिए BJP सांसद अरुण गोविल ने मेरठ के सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों का अनशन खत्म करवाया. मारे खुशी के "रामायण के राम" ने ऐसी दुकान का शटर उठाया जिसके बैकड्रॉप में अंडरगार्मेंट का प्रचार करती मॉडल अवतरित हुई.' इस वीडियो को अब तक 2.11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
इस पर लोगों की कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'तो इसमें क्या दिक्कत है? अंडरगार्मेट की दुकान नहीं हो सकती क्या? और अंडरगार्मेट का प्रचार और कैसे होगा?' एक और यूजर ने लिखा है 'ये तो बड़ा भारी लफड़ा हो गया.' एक और यूजर ने कमेंट किया है 'इतनी अदभुत और अद्वितीय और जनता के सरोकार से जुड़े विषय को उठाने के लिए आपका धन्यवाद.'
