हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगविदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

एक पल तो ऐसा आता है जब तीखेपन से परेशान होकर वो शख्स जमीन पर बैठ जाता है. जी हां, वह रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और जमीन पर बैठ जाता है, जैसे खुद से कह रहा हो “बस, अब नहीं झेला जाता!”

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 30 Oct 2025 10:03 AM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हंस-हंसकर लोटपोट हो रहा है. वीडियो में एक विदेशी शख्स अपने भारतीय दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा दिखाई दे रहा है. दोनों कुछ नया ट्राय करने के मूड में हैं और इस बार उन्होंने ऑर्डर किया भारत का सबसे मशहूर चीज “तीखा और मसालेदार खाना”. लेकिन जैसे ही इस विदेशी ने पहला कौर मुंह में डाला, उसकी हालत बदल गई. कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें लाल पड़ गईं और उसके माथे पर पसीने की नदियां बहने लगीं.

विदेशी शख्स ने खाया भारत का तीखा खाना

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विदेशी शख्स अपनी सीट पर छटपटा रहा है. उसके चेहरे पर ऐसा रिएक्शन है मानो उसने आग खा ली हो. वो कांपते हुए कैमरे की तरफ देखकर कहता है “मैंने अपनी भारतीय दोस्त को बोला था कि मैं तीखा खा सकता हूं.” लेकिन अब उसे अपना ये फैसला काफी चुभ रहा है क्योंकि उसने वो गलती कर दी जिसे करने से हर विदेशी बचता है. उसके बगल में बैठा उसका दोस्त अपने होंठों पर सॉस मल रहा है ताकी उन्हें तीखे से कुछ राहत मिल सके, जबकि बेचारा विदेशी राहत पाने के लिए अलग अलग तरह के जतन कर रहा है.

 
 
 
 
 
A post shared by Eamon (@eamonjohn)

हालत हो गई पतली

इतना ही नहीं, एक पल तो ऐसा आता है जब तीखेपन से परेशान होकर वो शख्स जमीन पर बैठ जाता है. जी हां, वह रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और जमीन पर बैठ जाता है, जैसे खुद से कह रहा हो “बस, अब नहीं झेला जाता!” यह पूरा नजारा देखकर बाकी ग्राहक भी मुस्कुरा देते हैं और कई लोग मोबाइल कैमरे निकालकर रिकॉर्ड करने लगते हैं.

यूजर्स बोले, भाई ऐसा क्या खा लिया

वीडियो को  eamonjohn नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...तीखे के मारे बेचारा स्मोकिंग करने लगा. एक और यूजर ने लिखा...भाई ऐसा क्या ऑर्डर कर लिया आपने. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पहला शख्स है जो खाना खाकर कैलोरी बर्न कर रहा है.

Published at : 30 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Indian Food TRENDING VIRAL VIDEO
