भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स

Social Viral Video : सोशल मीडिया आजकल मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है. इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर हर दिन हजारों वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो रातों-रात छा जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसमें एक देसी भाभी हरे रंग की साड़ी में ऐसा डांस करती नजर आ रही हैं कि हर कोई उनका फैन बन गया है. यह वीडियो @_TheSmileRaaz09 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. अब इस वीडियो पर लाखों व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.

देसी अंदाज में भाभी जी का धमाकेदार डांस

वीडियो में दिखाई देने वाली महिला ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी है और भोजपुरी गाने की धुन पर ऐसे ठुमके लगाए हैं कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. उनका कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन और जोश देखने लायक है. इस वीडियो के वायरल होने की एक बड़ी वजह बैकग्राउंड में बजता जोशीला भोजपुरी गाना भी है. गाने की धुन और भाभी जी का डांस दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि देखने वाले झूम उठे. वीडियो को जैसे ही @_TheSmileRaaz09 ने पोस्ट किया, वैसे ही ये इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया. कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने इसे लाइक और शेयर कर दिया. अब तक इस क्लिप पर अनगिनत व्यूज आ चुके हैं.

Le bhai Orginal video dekh lo bhabhi ji ka dance 😆😂 pic.twitter.com/U7exOlhxkg — 𝐃ᴀʀꜱʜɪʟ 𝐑ᴀᴀᴢ  (@_TheSmileRaaz09) May 20, 2025

लोगों के जबरदस्त रिएक्शन

कमेंट सेक्शन में लोगों ने दिल, आग और डांस वाले इमोजी की बारिश कर दी.किसी ने लिखा भाभी जी ने तो पूरा स्टेज हिला दिया. तो किसी ने कहा इतना कॉन्फिडेंट डांस बहुत कम देखने को मिलता है. भाभी जी के डांस का सबसे खास हिस्सा उनका देसी अंदाज है उन्होंने बिना किसी झिझक के खुलकर परफॉर्म किया. वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. किसी ने लिखा भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसी एनर्जी की जरूरत है, तो किसी ने कहा भाभी जी ने तो जवानी का जलवा दिखा दिया. अब यह वीडियो सिर्फ वायरल ही नहीं हुआ बल्कि भाभी जी खुद सोशल मीडिया की नई स्टार बन चुकी हैं. लोग उनके और वीडियो देखने की मांग कर रहे हैं, और कई पेजों ने उनके क्लिप्स को रीपोस्ट भी किया है.

