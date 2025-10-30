Video: चलती ट्रेन से उतरते ही फिसला युवक, लोगों ने चंद सेकंड पहले खींचकर निकाला, वीडियो वायरल

Kachiguda News: फरिश्ते कब किस रूप में आ जाएं, ये कोई नहीं जानता. कई बार जब कोई हादसा होने वाला होता है, तो किसी न किसी रूप में मदद मिल ही जाती है. ऐसा ही एक मामला तेलंगाना के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां ट्रेन से उतरते समय एक युवक की जान बाल-बाल बच गई.

रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों ने बचाई जान

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था. ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी, युवक उतरने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया. कुछ ही पल के लिए लगा कि युवक ट्रेन के नीचे चला जाएगा, लेकिन तभी वहां मौजूद रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों ने झटपट कार्रवाई की और युवक को खींचकर बाहर निकाल लिया. यह घटना स्टेशन पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

चलती ट्रेन से उतरते हुए फिसले युवक को बचाने के लिए काचीगुड़ा स्टेशन के यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को सलाम।

उनकी सूझबूझ से हैदराबाद में एक बड़ा हादसा टल गया। युवक मंदीप सुरक्षित है।



यह घटना एक सबक है, कृपया चलती ट्रेन में चढ़ने - उतरने का जोखिम न लें।🙏🏻 pic.twitter.com/eqrBahWaqy — Shagufta khan (@Digital_khan01) October 29, 2025

दावा किया जा रहा है कि युवक का नाम मणिदीप है, जो गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था. जब उसे एहसास हुआ कि वह गलत ट्रेन में बैठ गया है, तब तक ट्रेन चल पड़ी थी. जल्दीबाजी में उसने उतरने की कोशिश की और तभी यह हादसा हो गया.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता और यात्रियों की तुरंत मदद से युवक की जान बच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और कर्मचारियों की जमकर सराहना की. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. लोग कमेंट में लिख रहे हैं, यह तो किसी फरिश्ते की तरह बच गया, तो किसी ने कहा, जिदगी दोबारा नहीं मिलती, ट्रेन चलने लगे तो कभी न उतरें.