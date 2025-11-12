हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Watch: अजब गजब दुनिया! रोने का हुआ इंटरनेशनल मुकाबला, ज्यादा आंसू बहाओ और लाखों ले जाओ- वीडियो वायरल

Watch: अजब गजब दुनिया! रोने का हुआ इंटरनेशनल मुकाबला, ज्यादा आंसू बहाओ और लाखों ले जाओ- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी मंच पर खड़े होकर रो रहे हैं और मुकाबला लगा है ज्यादा आंसू बहाने का.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 12 Nov 2025 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में तमाम तरह के वेरिएशन आपने देखे होंगे. खाने में, गाने में, रहने और कल्चर में. ऐसा ही कुछ होता है खेलों में भी जहां लोग अलग अलग तरह के खेलों को खेलकर अपनी पहचान और रूतबा जिंदा रखते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने तो हद ही कर दी. जी हां, वीडियो में रोने का इंटरनेशनल मैच हो रहा है जहां अलग अलग देशों के खिलाड़ी खड़े होकर रोए जा रहे हैं और मुकाबला है कि कौन ज्यादा आंसू बहाएगा.

बड़े मंच पर हुआ रोने का इंटरनेशनल मुकाबला!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी मंच पर खड़े होकर रो रहे हैं और मुकाबला लगा है ज्यादा आंसू बहाने का. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंच पर ETHIOPIA, China और USA के खिलाड़ी खड़े हैं, उनमें हर एक के आगे एक कैन रखी है जिसमें उनके आंसू गिर रहे हैं. इन्हीं आंसुओं की मात्रा मापकर एक बड़े डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है कि किस खिलाड़ी ने ज्यादा आंसू बहाए हैं.

रोने में सबसे आगे था ETHIOPIA का खिलाड़ी

वीडियो में देखा जा सकता है कि ETHIOPIA का खिलाड़ी बहुत बुरी तरह से रो रहा है और उसके कैन में सबसे ज्यादा 973 ML आंसू जमा हुए हैं, इसी तरह से दूसरे नंबर पर चीन और फिर आखिर में यूएसए है. वीडियो देखकर लोगों में हैरानी इस बात की है कि आखिर कोई रोने का मुकाबला कैसे कर सकता है. रोना एक Human नेचर है जो केवल दुख होने और इमोशनल होने पर ही आता है.

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को Mohd Abdul Raza नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई रोने का भी मुकाबला होता है पता नहीं था. एक और यूजर ने लिखा...कोई जानबूझकर कैसे रो सकता है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दुनिया में कुछ भी हो रहा है.

Published at : 12 Nov 2025 04:18 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Crying Game
Embed widget