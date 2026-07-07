इंटरनेट पर वायरल हुआ आईटीआई के लड़कों का डांस, स्टेप देखकर मजे ले रहे यूजर्स

ITI Boys Dance Video: अक्सर टॉपर्स का डांस तो आपने देखा ही होगा, और उसके ऊपर बने मीम्स भी देखे होंगे, जिसमें उनका डांस काफी लोगों को फनी लगने लगता है. कुछ ऐसा ही मजा अब आईटीआई करने वाले लड़कों के एक डांस वीडियो को लेकर बन रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में कुछ लड़के रात के समय किसी फंक्शन में डांस करते नजर आ रहे हैं, और उनका स्टाइल देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

अलग स्टाइल के डांस ने जीता इंटरनेट का ध्यान

यह वीडियो X पर @GyanP1990 नाम के अकाउंट से "आईटीआई करने वाले लड़के" कैप्शन के साथ शेयर किया गया है. वीडियो में कुछ लड़के काले चश्मे पहनकर, बड़े आराम से अपने ही अंदाज में डांस करते दिख रहे हैं. सफेद क्रॉक्स जूते, ढीले-ढाले कपड़े और अलग स्टाइल का यह डांस लोगों को बहुत मजेदार लग रहा है. पोस्ट को अब तक 200 से ज्यादा लाइक्स, 37 रीट्वीट्स और 10 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में भी लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं, कोई इसे मजाक में ले रहा है तो कोई इसे सीरियसली भी समझा रहा है.

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यूजर्स ने कमेंट्स में लिए जमकर मजे

अगर बात करें कमेंट्स की तो यूजर्स के रिएक्शन काफी दिलचस्प हैं. किसी ने लिखा कि आजकल पॉलिटेक्निक करने वालों का भी लगभग यही हाल है, तो किसी ने मजाक में कहा कि नहीं ये तो पॉलिटेक्निक करने वाले लड़के हैं. एक यूजर ने लिखा कि इतने कूल तो लग ही रहे हैं, डांस जैसा आए वैसा ही करना चाहिए. वहीं एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा कि आईटीआई वालों ने तो यूट्यूब वीडियो देखकर एआई का सर्टिफिकेट भी पूरा कर लिया. एक अन्य कमेंट में लिखा गया कि इसमें भी आईसीटीएसएम ट्रेड वाले ही होंगे. एक यूजर ने यह भी लिखा कि उसे तो लगता है ये सारे सिविल इंजीनियरिंग करने वाले लड़के हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेड़ हो रहा है और लोग इसे जमकर लगातार शेयर कर रहे हैं.

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