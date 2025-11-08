सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो धूम मचा रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. आमतौर पर ट्रेन में लोग सफर के दौरान सीट पर आराम करते हैं या खिड़की से बाहर का नजारा देखते हैं. लेकिन इस शख्स ने तो सारी हदें पार कर दीं. वीडियो में दिख रहा है कि एक यात्री ट्रेन के अंदर वॉशबेसिन के पास बाल्टी रखकर मग भर-भरकर पानी खुद पर डालते हुए नहा रहा है. वो ऐसे इत्मिनान से नहा रहा है मानो घर के बाथरूम में बैठा हो, और ट्रेन उसके लिए किसी पांच सितारा ‘स्पा कैबिन’ में बदल गई हो.

ट्रेन में नहाता दिखा शख्स

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि ट्रेन का कोच पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है. उसी बीच एक शख्स बाल्टी में पानी भरता है, मग उठाता है और खुद पर डालने लगता है. कुछ यात्री पास से गुजरते हैं लेकिन किसी को परवाह नहीं. कैमरे पर किसी ने इस नजारे को रिकॉर्ड कर लिया और अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Shribas Pramod Pramod (@moth_comedy_video)

बाल्टी और मग लेकर कोच को बनाया गुस्लखाना

वीडियो में शख्स के चेहरे पर कोई झिझक नहीं दिखती. वो पूरी तसल्ली से बाल्टी भरता है, मग उठाता है और नहाने की रिवायत पूरी करता है. इस दौरान पीछे के दृश्य से साफ पता चलता है कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, और पानी फर्श पर फैलकर पूरे कोच में बह रहा है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस हरकत को ‘खतरनाक’ और ‘बेवकूफाना’ बताया है. उनका कहना है कि चलती ट्रेन में ऐसा करना यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ स्वच्छता नियमों का भी उल्लंघन है.

यूजर्स का खौला खून, बोले सख्त कार्रवाई हो

वीडियो को moth_comedy_video नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाखों लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गंदगी मत फैलाओ ट्रेन में. एक और यूजर ने लिखा...इस मूर्खता की वजह से पूरा रेलवे बदनाम होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

