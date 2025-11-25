Video: कहीं और जगह नहीं मिली? रील के लिए रेलवे ब्रिज के नीचे लटककर मारे पुल-अप्स, देखें वीडियो

Pull Ups on Railway Bridge Viral Video: आजकल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए क्या-क्या नहीं कर रहे हैं. वायरल होने की होड़ ने लोगों को पागल कर दिया है. लोग फेमस होने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, लेकिन बस कुछ भी करके उन्हें फेमस होना है. हाल ही में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाले स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का रेलवे ब्रिज के नीचे लटककर पुल -अप्स करता नजर आ रहा है.

रेलवे ब्रिज पर हीरोपंती दिखा रहा था लड़का

वायरल वीडियो में लड़के को रेलवे ब्रिज पुल के नीचे लटककर पुल-अप्स करते देखा गया है. लड़का बिना किसी डर के आराम से रेलवे ब्रिज पर हीरोपंती कर रहा है. अगर जरा सा भी उसका हाथ फिसला तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे स्टंट करना ज्यादा जरूरी लग रहा है.

लड़के की इस हरकत का उसका साथी रील बना रहा होता है, ताकि बाद में उसे वह सोशल मीडिया पर डाल सके और वह वायरल हो जाए. लड़के को इस बात का भी डर नहीं है कि किसी भी समय ट्रेन आ सकती है और वह ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवा सकता है.

ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए- यूजर्स

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने लड़के की इस हरकत को गलत और जानलेवा बताया. लोगों के तमाम हैरान हो जाने वाले रिएक्शन वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं. इस तरह के लोगों की वजह से कई सारे लोग ऐसी जानलेवा हरकत को दोहराने लगते हैं.

ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरह की हरकत आगे कोई करने की न सोचे. लोग वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं और साथ ही लड़के के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं.