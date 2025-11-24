Video: ट्रेन के गेट पर लटका था युवक, पोल से टकराकट ट्रेक पर गिरा, दिल दहला देगा मुंबई का वीडियो

Mumbai Local Train Viral Video: भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन, जिसमें रोजाना लाखों यात्री सफर करते है. लेकिन कभी-कभी यह सफर खतरनाक साबित भी हो जाता है. हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई की लोकल ट्रेन से दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटका हुआ लड़का ओवरहेड पोल से टकराकर बुरी तरह पटरी पर गिर जाता है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ट्रेन के गेट पर लटके दिखे कई यात्री

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि मुंबई लोकल ट्रेन फुल तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है. इसी दौरान ट्रेन के गेट पर कई सारे लोग लटके हुए नजर आ रहे होते हैं. यह दृश्य बेहद ही खतरनाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार काफी तेज है और गेट पर इतने सारे यात्री लटके हुए है, जिसे देखकर यह लगता है कि कभी भी हादसा हो सकता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि सामने चल रही ट्रेन के यात्री इस दृश्य का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और तभी ट्रेन के गेट पर लटका एक लड़का ओवरहेड पोल से बुरी तरह टकरा जाता है और वह पटरी पर गिर जाता है. इस हादसे को देखकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति भी डर जाता है.

यूजर्स ने हादसे को खतरनाक बताया

वीडियो में साफ देखा गया है कि लड़का कितनी बुरी तरह टकराकर गिरता है, जिसे देखकर यह साफ होता है कि लड़के को काफी गंभीर चोटें भी आई होंगी. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आने लगे.

लोगों ने कहा कि ट्रेन के गेट पर लटकना इस तरह के खतरे को न्योता देना है. वहीं कुछ ने कहा कि हादसा बेहद ही खतरनाक था तो वहीं कुछ ने कहा कि लोकल ट्रेनों की ओर जरूरत है. वीडियो को देखकर यह साफ होता है कि इस तरह गेट पर लटककर यात्रा करना जानलेवा साबित हो सकता है.