सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल रोजाना लाखों लोग करते हैं. बस, ट्रेन और मेट्रो जैसी सुविधाएं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सभी यात्रियों के लिए होती हैं. ऐसे में इनकी साफ-सफाई बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ लोग अपनी छोटी-सी लापरवाही से सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने में पीछे नहीं हटते. हैरानी की बात तब होती है, जब गलती करने के बाद भी उन्हें अपनी हरकत का एहसास नहीं होता.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी तरह के व्यवहार को सामने लाता है. दरअसल, वीडियो में बस के अंदर गुटखा खाकर थूकने वाले एक यात्री को जब दूसरा शख्स रोकने और समझाने की कोशिश करता है, तब शख्स का व्यवहार देख हैरानी होती है. वह अपनी गलती मानने की बजाय दादागिरी करता दिखाई देता है.

सीट के पीछे गुटखा खाकर थूका

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति बस के अंदर बैठा दिखाई देता है. वह मना करने के बाद भी गुटखा खाता हुआ दिखाई देता है. बस कंडक्टर और एक अन्य व्यक्ति उस पर आरोप भी लगाते हैं कि उसने सीट के पीछे गुटखा खाकर थूका है और बस को गंदा किया है. इस पूरी घटना को एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है और वह वीडियो में पत्रकार होने का दावा भी करता है. वह व्यक्ति गुटखा खाने वाले यात्री को समझाता है कि यह सार्वजनिक बस है. इसमें कई लोग सफर करते हैं और इसे साफ रखना सभी की जिम्मेदारी है. अगर हर यात्री इसी तरह बस में थूकने लगेगा तो सफाई व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा.

यात्री ने दिया हैरान करने वाला जवाब

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात उस यात्री का जवाब है. जब उसे बस में गुटखा थूकने से रोका जाता है तो वह कहता है कि अगर वह थूकेगा तो कोई अधिकारी आकर उसे साफ कर देगा. उसका यह जवाब सुनकर वीडियो बना रहा व्यक्ति उसे फिर समझाने की कोशिश करता है. दरअसल यात्री की बात से ऐसा लगता है कि उसे सार्वजनिक जगह को गंदा करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसके मुताबिक सफाई करने के लिए अधिकारी मौजूद हैं. इस दौरान बस का कंडक्टर भी वहां दिखाई देता है. वह भी बताता है कि यात्री ने सीट के पीछे गुटखा खाकर थूका है.

Kalesh over Chewing and Spitting Gutkha inside Bus: https://t.co/OizFUmjE2c — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 13, 2026

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समझाने पर कैमरे पर किया हमला

जब वीडियो बना रहा व्यक्ति यात्री को उसकी गलती समझाने की कोशिश जारी रखता है तो वह नाराज हो जाता है. वीडियो में वह अचानक मोबाइल कैमरे को हाथ से हिलाता दिखाई देता है. वीडियो देख ऐसा भी लगता है कि यात्री शख्स को मारने की कोशिश कर रहा है. इस दौरान स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो जाती है. वीडियो के अंत तक दोनों के बीच बहस चलती दिखाई देती है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स को पसंद नहीं आई हरकत

वीडियो वायरल होने के बाद सार्वजनिक जगहों पर सफाई और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर यूजर्स ने चर्चा शुरू कर दी है. यूजर्स का कहना है कि बस को साफ रखना सिर्फ कंडक्टर या सफाईकर्मियों का काम नहीं है. इसमें यात्रियों की भी बराबर की जिम्मेदारी होती है. कुछ यूजर्स इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने के बाद सफाई की जिम्मेदारी किसी अधिकारी पर कैसे डाल सकता है. इसी पर एक यूजर ने कमेंट किया कि भारत में आधी जगह गंदगी तो इन लोगों की वजह से ही रहती है. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया है कि भाई ऐसे व्यक्ति से केवल बात करना काफी नहीं है, ये लोग नहीं समझेंगे.

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