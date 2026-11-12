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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस

Video: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस

चुनाव में हार के बाद एक उम्मीदवार का रोते हुए मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसे देखने के बाद यूजर्स अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वीडियो पर फनी कमेंट्स की बारिश हो रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Nov 2026 02:24 PM (IST)
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Viral Video: चुनाव लड़ना आसान नहीं होता. इसके लिए उम्मीदवार खूब मेहनत करता है, लोगों से मिलकर वोट मांगता है और जीत की उम्मीद लगाए बैठा रहता है. लेकिन जब नतीजे उम्मीद के उलट आते हैं तो निराशा होना भी सामान्य है. कुछ लोग इसे एक नया सबक समझ लेते हैं, तो कुछ लोग इसे एक मौके के रूप में भी देखते हैं. हार से पता चलता है कि हमारी कोशिश में कहां कमी रह गई है, जिसे हम अगली बार नहीं करेंगे.

हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में चुनावी हार के बाद उम्मीदवार का ऐसा रिएक्शन देखने को मिला, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. दरअसल, सरपंच का चुनाव हारने के बाद उम्मीदवार फूट-फूटकर रोने लगा. आसपास मौजूद लोग उसे समझाने में जुटे रहे, लेकिन वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है.

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ग्रामीण समझाते रहे, उम्मीदवार रोता रहा

वीडियो में देखा जा सकता है कि सरपंच का चुनाव हारने वाला उम्मीदवार काफी भावुक हो गया है. वह लगातार रो रहा है और आसपास मौजूद लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं. लोग उसे बार-बार समझाते हैं कि यह सिर्फ एक चुनाव था. चुनाव में जीत और हार तो लगी रहती है. इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. ग्रामीणों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वे उसे किसी तरह सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार का ध्यान किसी की बात पर नहीं है. वह अपनी हार से इतना निराश नजर आता है कि लोगों की समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता.

वीडियो की खासियत है बोली

वीडियो असल में देखने से राजस्थान के हिस्से का लगता है, क्योंकि वहां कि बोली और पहनावे को वीडियो में देखा सकता है. वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है, जब रोते हुए उम्मीदवार कहता है कि मुझे बर्बाद कर दिया. हालांकि यह बात वह वहां की बोली में बोलता है, जो सुनने में और भी मजेदार लगती है. इस पर आस-पास खड़े लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उम्मीदवार के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते.

 
 
 
 
 
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आखिरकार कार में बैठाकर ले गए लोग

जब काफी देर तक समझाने के बाद भी उम्मीदवार शांत नहीं होता तो ग्रामीण उसे वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं. वीडियो में आगे दिखाई देता है कि एक शख्स से उठाकर कार में बैठा देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि उम्मीदवार के सरपंच के चुनाव हारने के बाद भी लोग उसे सरपंच कह कर बुला रहे हैं. जिससे वीडियो और भी मजेदार लगने लगता है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे फनी कमेंट्स

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखने वाले यूजर्स इसे मजेदार अंदाज में ले रहे हैं. उम्मीदवार का चुनाव हारने के बाद इस तरह रोना लोगों के लिए बिलकुल नया और मजेदार है. वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के फनी कमेंट्स कर रहे हैं. किसी को ग्रामीणों की समझाने की कोशिश मजेदार लग रही है तो किसी का ध्यान केवल शख्स के रोने पर ही लगा हुआ है. एक यूजर ने कमेंट किया कि मैं आपके साथ हूं. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि सरपंच को कोई हॉस्पिटल लेकर जाओ.

यह भी पढ़ें: Video: वॉक कर रही महिला पर कुत्ते ने किया खौफनाक हमला, मची चीख पुकार

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 02:24 PM (IST)
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