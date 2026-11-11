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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: बेटे ने छुपकर रिकॉर्ड किया पिता का वीडियो, बांसुरी की धुन पर फिदा हुए लोग

Viral Video: बेटे ने छुपकर रिकॉर्ड किया पिता का वीडियो, बांसुरी की धुन पर फिदा हुए लोग

तमिलनाडु के सत्यमंगलम के रहने वाले रामकृष्णन अपने घर की कुर्सी पर आराम से बैठकर बांसुरी पर 1995 की मशहूर फिल्म बॉम्बे का आइकॉनिक गाना 'तू ही रे' बजा रहे थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Nov 2026 10:42 PM (IST)
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कुछ सबसे खूबसूरत संगीतमय पल वही होते हैं जो बिना किसी दर्शक या दिखावे के, दिल की गहराइयों से निकलते हैं. तमिलनाडु के रहने वाले एक बुजुर्ग शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उनके बेटे ने उनके रियाज का एक ऐसा वीडियो छुपकर रिकॉर्ड कर लिया, जिसने आज इंटरनेट पर करोड़ों लोगों की आंखें और दिल भिगो दिए हैं.

तमिलनाडु के सत्यमंगलम के रहने वाले रामकृष्णन अपने घर की कुर्सी पर आराम से बैठकर बांसुरी पर 1995 की मशहूर फिल्म बॉम्बे का आइकॉनिक गाना 'तू ही रे' बजा रहे थे. संगीत में पूरी तरह लीन होकर बजायी गई उनकी यह धुन इतनी रूहानी थी कि उनके बेटे शेषगिरि ने इसे अपने फोन में कैद कर लिया.

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"पापा को लगा वो बस रियाज कर रहे हैं, पर दुनिया को यह सुनना चाहिए"

बेटे शेषगिरि ने यह खूबसूरत वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा "POV: आपने छुपकर अपने पापा को रियाज करते रिकॉर्ड किया और एक बेहद खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गया. मेरे पापा को लगता है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को यह संगीत सुनना चाहिए." शेषगिरि ने इस सदाबहार धुन को बनाने के लिए दिग्गज संगीतकार ए.आर. रहमान का भी शुक्रिया अदा किया. वीडियो को ramakrishnan_s_777 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

 
 
 
 
 
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70 लाख से ज्यादा व्यूज, ए.आर. रहमान के फैंस भी हुए दीवाने

वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे अब तक 70 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. बांसुरी की इस सुरीली धुन को सुनकर लोगों ने कमेंट्स में तारीफों के पुल बांध दिए. ढेर सारे प्यार और तारीफों को देखकर बांसुरी वादक रामकृष्णन भी भावुक हो गए. उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा...

"जो इंसान सालों से सिर्फ अपने शौक के लिए बांसुरी बजाता आ रहा हो, उसे आप सभी से इतना प्यार मिलना वाकई भावुक कर देने वाला है. मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, इस पल को इतना खास बनाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद." आपको बता दें कि रामकृष्णन 'FluteWaves' नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जहां वे अपनी बांसुरी की धुनों को शेयर करते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 10:42 PM (IST)
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