मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो

आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी कब वायरल हो जाए, कहा नहीं जा सकता. कभी कोई अनोखी वीडियो चर्चा में आ जाती है तो कभी किसी का डांस या अनोखा टैलेंट सुर्खियां बटोर लेता है. अब ऐसा ही एक वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है.

यह वीडियो एक यूजर @ChandanVer25374 ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. इस वीडियो में दिखाया गया जुगाड़ देखकर लोग हैरान हैं और साथ ही मुस्कुरा भी रहे हैं. वीडियो अपलोड होते ही कुछ ही घंटों में इसे हजारों लोगों ने देख लिया और लगातार शेयर भी किया जा रहा है. लोग इसे देसी इनोवेशन का नया नमूना बता रहे हैं.

क्या है इस वायरल वीडियो में खास?

वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति अपनी बेल्ट में एक छोटा डब्बा फंसाता है. बेल्ट पहनने के बाद वह डब्बा बेल्ट के साइड में मजबूती से टिकाता है फिर वह शख्स उस डब्बे को मोबाइल रखने के लिए यूज करता है यानी अब मोबाइल पॉकेट में नहीं, बल्कि बेल्ट के साथ लटकते डब्बे में रखा गया है. यह जुगाड़ इतना मजेदार और हटके है कि जिसने भी देखा, वही कह उठा भाई, ये तो देसी टेक्नोलॉजी है.

India Day by day ☠️☠️



Jugaad Day by day 😂😂😂



America क्या कहता था...🤣🤣 🤣 pic.twitter.com/n8fSO3sDMu — Chandan Verma (@ChandanVer25374) October 30, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों के जबरदस्त रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शनस की लाइन आ गई. किसी ने लिखा, अमेरिका टेक्नोलॉजी में आगे होगा, पर इंडियन जुगाड़ में नंबर वन है. एक यूज़र ने मजाक में कहा, अब तो बेल्ट भी मल्टीफंक्शनल हो गई. वहीं कुछ लोगों ने इसे स्मार्ट बेल्ट होल्डर का नाम दे दिया. कई लोगों ने लिखा कि यह जुगाड़ छोटे शहरों और गांवों में रोजमर्रा की जिंदगी की असल तस्वीर दिखाता है. जहां काम चलाने के लिए क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं होती. यह आइडिया इतना देसी और हटके है कि देखने वाले हंसी भी नहीं रोक पा रहे और तारीफ भी कर रहे हैं. कोई इसे स्मार्ट बेल्ट होल्डर कह रहा है तो कोई इंडियन इनोवेशन का नया दौर बता रहा है.

