Video: गजब! शख्स ने अपनी ही परछाई के साथ दिखाई जबरदस्त कलाकारी, हैरान हो गए लोग
Viral Video: सोशल मीडिया पर कमाल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी परछाई से ऐसा खेल दिखा रहा है, जो देखने में बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है. लोगों को व्यक्ति का ये टैलेंट पसंद आया.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी परछाई के साथ ऐसा जादुई खेल खेल रहा है कि जिसने भी वीडियो देखी वो हैरान रह गया. वीडियो में दिखाया गया है कि व्यक्ति अपनी उंगली से अपनी परछाई को कंट्रोल करके भ्रम पैदा कर रहा है. व्यक्ति ने परछाई के खेल के माध्यम से विजुअल आर्ट का एक अनोखा रूप वीडियो में दिखाया है.
व्यक्ति की कलाकारी लोगों को दिलचस्प लगी
वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति एक पार्किंग लॉट में खड़ा है और वहां सूरज की रोशनी सीधी तौर पर पड़ रही है, जिसके चलते व्यक्ति की परछाई साफ तौर पर देखी जा सकती है. व्यक्ति अपनी उंगली से जबरदस्त कलाकारी करके दिखा रहा है, जो देखने में बेहद ही अनोखा लग रहा है.
shadow control is underrated ✊— आजाद फिरोज मंसूरी ASP (@Firojkh74200536) October 21, 2025
" खुद की छाया को जब गौर से देखा मैने
हर अंधेरे में थोड़ा उजाला पाया मैंने " pic.twitter.com/hGjara3YGk
वीडियो में देख सकते हैं कि व्यक्ति जिस तरह से उंगली से भ्रम पैदा कर रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि मानो कोई व्यक्ति चल रहा हो. जैसे-जैसे व्यक्ति उंगली को हिलाता है, वैसे ही परछाई चलती हुई नजर आती है, जो देखने में काफी दिलचस्प लग रहा है.
लोगों ने व्यक्ति के टैलेंट की तारीफ की
इस कमाल के टैलेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग कई बार देख रहे हैं. लोगों को व्यक्ति की ये कलाकारी बेहद पसंद आ रही है. वीडियो पर लोगों के काफी कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा कि ये परछाई का खेल नहीं, बल्कि जादू है. कई लोगों ने कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने खुद भी ऐसे प्रयोग करने की कोशिश की और साथ ही लोगों ने अपना अनुभव भी शेयर किया.
