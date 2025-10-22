Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी से चौंकाने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें सोसाइटी की एक महिला सिक्योरिटी गार्ड को मारती हुई नजर आ रही है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड को महिला थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है, जिसके बाद पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड ने महिला के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई.

गार्ड ने खुद को बचाने की खूब कोशिश की

बता दें कि ये घटना ग्रेटर नोएडा की प्रेसिथम सोसाइटी के टावर 7 की है. पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड की पहचान राजकुमार यादव के रूप में हुई है. वह रोजाना की तरह शनिवार शाम को भी ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान सोसाइटी में रहने वाली अंजू शर्मा नाम की महिला ने उसके साथ बिना किसी कारण के मारपीट करने लगी.

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की प्रेसिथम सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सोसाइटी की एक महिला सिक्योरिटी गार्ड को बिना किसी वजह के मारती नजर आ रही है. घटना के बाद पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड ने महिला के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. pic.twitter.com/9GrCwMlv3j — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 22, 2025

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया है कि महिला कैसे गार्ड को लगातार थप्पड़ मार रही है. साथ ही वो गार्ड का कॉलर खींच रही है और उसे बुरी तरह धक्का दे रही है. गार्ड अपने आपको बचाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन महिला पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी.

महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी- पुलिस

वीडियो में देख सकते हैं कि महिला राजकुमार को पीटते हुए बाहर ले गई. घटना के बाद राजकुमार ने महिला के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.