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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडिलीवरी बॉय को ग्राहक ने दिया सरप्राइज गिफ्ट- भावुक कर देगा वीडियो

डिलीवरी बॉय को ग्राहक ने दिया सरप्राइज गिफ्ट- भावुक कर देगा वीडियो

Viral Delivery boy video: सीसीटीवी में कैद हुई इस भावुक घटना में दिख रहा है कि एक डिलीवरी बॉय साइकिल से ग्राहक के घर सामान डिलीवर करने आया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Sep 2026 03:32 PM (IST)
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हर डिलीवरी बॉय पार्ट टाइम नहीं होता. कई लोग ऐसे हैं जिनका घर केवल डिलीवरी के पैसों से चल रहा है. ऐसे में खुद डिलीवरी बॉय कई बार खुद पर ध्यान नहीं दे पाते या उतने सक्षम नहीं होते कि खुद पर खर्च कर पाएं. ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो दिल को सुकून देने वाला है. हाल ही में उत्तराखंड के एक शख्स ने एक मजबूर डिलीवरी बॉय के लिए जो किया उसने लोगों का दिल जीत लिया. वीडियो देखकर आप भी खुश हो जाएंगे.

शख्स ने डिलीवरी बॉय को गिफ्ट किए नए जूते

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शख्स डिलीवरी बॉय को नए जूते गिफ्ट करता दिखाई दे रहा है. सीसीटीवी में कैद हुई इस भावुक घटना में दिख रहा है कि एक डिलीवरी बॉय साइकिल से ग्राहक के घर सामान डिलीवर करने आया है. लेकिन जैसे ही ग्राहक की नजर डिलीवरी बॉय के पैरों पर जाती है तो डिलीवरी बॉय के फटे जूते देखकर उसका दिल पिघल जाता है और इसके बाद जो ग्राहक करता है उसने सभी के दिलों को सुकून और राहत पहुंचाई है.

 
 
 
 
 
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नए जूते देख खुश हो गया डिलीवरी बॉय

वीडियो में दिख रहा है कि ग्राहक डिलीवरी बॉय के लिए नए जूते निकालकर लाता है जिसके बाद डिलीवरी बॉय को गिफ्ट करता है. डिलीवरी बॉय भी नए जूते देखकर खुश हो जाता है और वहां से राजी खुशी अपनी साइकिल लेकर रवाना हो जाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, वीडियो ने दिल जीत लिया

वीडियो को peaksandthrottle नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुझे लगा भाई छत से फेंक देगा जूते. एक और यूजर ने लिखा...जीना इसी का नाम है, लगे रहो भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हमें बताइए, हम इस बंदे को इलेक्ट्रिक बाइक गिफ्ट करेंगे चैरिटी से.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 03:32 PM (IST)
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