Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑटो चालक चचा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति उनसे बातचीत और सवाल-जवाब करता नजर आता है. इसी दौरान चचा अंग्रेजी ग्रामर के बारे में बताते हैं और उसके नियमों को इतने आसान तरीके से समझाते हैं कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं. उनका आत्मविश्वास और समझाने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को अपने स्कूल के दिन भी याद आ गए हैं.

आसान अंदाज में समझाई अंग्रेजी ग्रामर

वीडियो में ऑटो चालक चचा अंग्रेजी के नियमों को समझाते हुए दिखाई देते हैं. खास बात यह है कि उनका तरीका काफी सहज है. वे बिना किसी झिझक के अपनी बात रखते हैं और ग्रामर को समझाने में पूरा आत्मविश्वास दिखाते हैं. आमतौर पर अंग्रेजी के नियमों को लेकर कई लोग उलझन में रहते हैं, लेकिन चचा जिस तरह से उन्हें समझाते हैं, वह लोगों का ध्यान खींच रहा है. उनके जवाब सुनकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस विषय की अच्छी समझ है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है.

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लोगों को याद आए स्कूल के दिन

चचा का वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने अपने बचपन और स्कूल के दिनों को याद किया. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि स्कूल में अंग्रेजी की क्लास लेने के बाद भी वे ग्रामर को इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाए, जितनी आसानी से चचा समझा रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि अंग्रेजी पढ़ना और उसे दूसरों को समझाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. चचा का आत्मविश्वास देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों को उनका अंदाज किसी पुराने जमाने के शिक्षक जैसा भी लग रहा है.

Chacha's English grammar masterclass 🤌 https://t.co/dtgK0IwcfQ — BRAHMOS (@Brahmos007) November 20, 2026

सोशल मीडिया पर हो रही चचा की तारीफ

वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि हुनर किसी डिग्री या पेशे का मोहताज नहीं होता. वहीं कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अंग्रेजी की मैडम से पढ़ने के बाद भी इतनी साफ समझ और फ्लुएंसी नहीं आई. कई यूजर्स ने चचा के आत्मविश्वास और सीखने-सिखाने के तरीके की सराहना की है. इस वीडियो ने एक बार फिर दिखाया है कि ज्ञान किसी भी व्यक्ति के पास होता है और उसे साझा करने के लिए किसी खास मंच की जरूरत नहीं होती. फिलहाल चचा का यह अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

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