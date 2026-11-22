सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें सड़क पर काफी ट्रैफिक दिखाई दे रहा है. कारों और बाइकों की लंबी कतार लगी हुई है. जाम से बचने के लिए कुछ बाइक सवार सड़क छोड़कर फुटपाथ पर गाड़ियां चलाने लगते हैं. इसी दौरान तीन महिलाएं फुटपाथ पर एक साथ चलती नजर आती हैं. वे पूरे फुटपाथ पर इस तरह चलती हैं कि बाइक सवारों के लिए वहां से निकलने की जगह नहीं बचती. महिलाओं का यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आ रहा है.

जाम से बचने के लिए फुटपाथ पर चलाने लगे बाइक

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर वाहनों की काफी भीड़ है. गाड़ियां धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं और कई बाइक सवार भी जाम में फंसे हुए हैं. ऐसे में कुछ लोग इंतजार करने के बजाय अपनी बाइक फुटपाथ पर ले आते हैं. वे उसी रास्ते से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जिसका इस्तेमाल पैदल चलने वाले लोग करते हैं. इसी दौरान तीन महिलाएं फुटपाथ पर साथ-साथ चलती दिखाई देती हैं. वे फुटपाथ का पूरा रास्ता घेरकर चलती हैं, जिससे बाइक सवारों के लिए वहां से आगे बढ़ना आसान नहीं रहता.

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महिलाओं के अंदाज की सोशल मीडिया पर तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स महिलाओं के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होते हैं और उन पर बाइक चलाना गलत है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर हर व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए नियम तोड़ने लगेगा, तो पैदल चलने वालों को परेशानी होगी. वहीं कुछ लोगों को महिलाओं का यह तरीका पसंद आया. उनके मुताबिक, महिलाओं ने बिना किसी बहस के अपने अंदाज में यह दिखा दिया कि फुटपाथ पर पहला हक पैदल चलने वालों का है.

3 ladkiyon ne saare bike walon ko unki civic sense sikha di! 😂 https://t.co/je8nxEG3c9 — IndianLafda (@IndianLafdaa) November 20, 2026

बाइक सवारों के सिविक सेंस पर उठे सवाल

इस वीडियो को लेकर कुछ यूजर्स बाइक सवारों के सिविक सेंस यानी नागरिक जिम्मेदारी पर भी सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि ट्रैफिक में फंसने पर धैर्य रखना जरूरी है. फुटपाथ पर बाइक चलाने से वहां से गुजर रहे बुजुर्गों, बच्चों और दूसरे पैदल यात्रियों को परेशानी होती है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि सड़क पर जाम लगना किसी को फुटपाथ पर गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं देता. वहीं कई लोग महिलाओं के इस अंदाज को दूसरों के लिए एक संदेश बता रहे हैं.

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