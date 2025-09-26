Video: ओवरटेक की कोशिश में बस के पहिए तले कुचला बाइकर, मौके पर मौत, हादसे का वीडियो वायरल

Road Accidnt: सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बाइक सवार बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे बस से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बस के नीचे घुस गई और युवक बस के पहिए के नीचे आ गया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फुटेज में साफ दिखाई देता है कि बाइक सवार लापरवाही से सड़क पर दौड़ रहा था और बिना सोचे समझे बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है. लेकिन सामने से आती गाड़ियों और बस की रफ्तार को देखते हुए वह नियंत्रण खो बैठता है. परिणाम यह हुआ कि वह बस से टकरा गया और उसकी जान चली गई.

सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां बाइक सवार बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे बस से टकरा गया और मौत हो गई. pic.twitter.com/RMGEadhmJ3 — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) September 26, 2025

स्थानीय लोगों ने तुरंत दौड़कर मौके पर देखा लेकिन युवक की मौत हो चुकी थी. पुलिस को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. युवक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि हादसे की असली वजह तेज रफ्तार और लापरवाही से ओवरटेक करना है.

वीडियो को देखकर लोगों ने गुस्सा किया जाहिर

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग दुख और गुस्सा दोनों जाहिर कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि बाइक सवार की लापरवाही ने उसकी जान ले ली, वहीं कई लोग सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए.