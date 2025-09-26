Video: लाखों के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा किंग कोबरा, देखते ही फनफनाया, वीडियो ने उड़ाए होश!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लाखों के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा किंग कोबरा, देखते ही फनफनाया, वीडियो ने उड़ाए होश!

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लोहे की अलमारी में भारी मात्रा में पैसे और सोने के गहने रखे हुए हैं और वहीं एक बड़ा किंग कोबरा सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 26 Sep 2025 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक लोहे की अलमारी में भारी मात्रा में नकदी और सोने के गहने रखे हुए हैं, लेकिन वहीं इन्हीं सब चीजों के साथ अलमारी में एक बड़ा किंग कोबरा सांप भी नजर आ रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इन चीजों की सुरक्षा कर रहा है. इस वीडियो को लोगों ने काफी शेयर किया है और वहीं वीडियो को देखकर लोग इस पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं.

लोगों ने सांप को भगाने की कोशिश की

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की लोहे की अलमारी नजर आ रही है, जिसके अंदर नोट और सोन के गहने भरे हुए हैं और इन सबके बीच एक सांप, जो कोबरा प्रजाति का लगता है, वो कुंडली मारकर बैठा हुआ है. सांप तो ऐसे बैठा हुआ है, मानो वह इनकी रक्षा कर रहा हो.

वीडियो में कई लोगों की आवाज भी आ रही है, जो सांप को भगाने की कोशिश कर रहे हैं और सांप उनको काटने के लिए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. साथ ही साथ इस वीडियो ने कई सवाल भी खड़े कर दिया है.

इस दृश्य ने प्राचीन मान्यता को जीवित कर दिया

वीडियो को देखने के बाद लोगों का सवाल है कि आखिरकार, ये सांप अलमारी में आया कैसे? साथ ही साथ इसे अलमारी का रास्ता किसने बताया? लोगों ने ये भी कहा कि इस दृश्य ने प्राचीन मान्यता को फिर से जीवित कर दिया, जो कहती है कि सांप खजाने की रक्षा करते हैं. पुराने जमाने के लोग ये बताते थे कि जहां भी जमीन में धन गड़ा होता है, वहां सांप उसकी रक्षा करते हैं और इस वीडियो को देखकर तो यहीं लग रहा है कि सचमुच सांप धन की रक्षा कर रहा है.

Published at : 26 Sep 2025 11:29 AM (IST)
