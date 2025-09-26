Video: लाखों के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा किंग कोबरा, देखते ही फनफनाया, वीडियो ने उड़ाए होश!

Social Media Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक लोहे की अलमारी में भारी मात्रा में नकदी और सोने के गहने रखे हुए हैं, लेकिन वहीं इन्हीं सब चीजों के साथ अलमारी में एक बड़ा किंग कोबरा सांप भी नजर आ रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इन चीजों की सुरक्षा कर रहा है. इस वीडियो को लोगों ने काफी शेयर किया है और वहीं वीडियो को देखकर लोग इस पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं.

लोगों ने सांप को भगाने की कोशिश की

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की लोहे की अलमारी नजर आ रही है, जिसके अंदर नोट और सोन के गहने भरे हुए हैं और इन सबके बीच एक सांप, जो कोबरा प्रजाति का लगता है, वो कुंडली मारकर बैठा हुआ है. सांप तो ऐसे बैठा हुआ है, मानो वह इनकी रक्षा कर रहा हो.

हमेशा सिर्फ सुना था आज देख भी लिया। 🧐



पुराने लोगों से दादा और दादी से सुनता चला आ रहा हुँ,की पहले जहाँ भी जमीन मे धन गड़ा होता था, उसकी रक्षा सर्प करते थे।



लेकिन ये लोहे की अलमारी, तीजोरी मे कैसे पहुँच गया, यहाँ का पता किसने दिया इसको। pic.twitter.com/UVcnWPcK3x — Abhishek Agrahari (@abhishek902444) September 25, 2025

वीडियो में कई लोगों की आवाज भी आ रही है, जो सांप को भगाने की कोशिश कर रहे हैं और सांप उनको काटने के लिए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. साथ ही साथ इस वीडियो ने कई सवाल भी खड़े कर दिया है.

इस दृश्य ने प्राचीन मान्यता को जीवित कर दिया

वीडियो को देखने के बाद लोगों का सवाल है कि आखिरकार, ये सांप अलमारी में आया कैसे? साथ ही साथ इसे अलमारी का रास्ता किसने बताया? लोगों ने ये भी कहा कि इस दृश्य ने प्राचीन मान्यता को फिर से जीवित कर दिया, जो कहती है कि सांप खजाने की रक्षा करते हैं. पुराने जमाने के लोग ये बताते थे कि जहां भी जमीन में धन गड़ा होता है, वहां सांप उसकी रक्षा करते हैं और इस वीडियो को देखकर तो यहीं लग रहा है कि सचमुच सांप धन की रक्षा कर रहा है.