UP News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र के नंदपुरा गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक आवारा सांड ने अचानक एक महिला पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं. यह पूरी घटना गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो करीब 25 सेकेंड का है और यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

टक्कर से महिला हवा में उछली

फुटेज में साफ दिखाई देता है कि महिला अपने घर के बाहर जा रही थीं. तभी उन्होंने देखा कि एक काले रंग का सांड वहां खड़ा है. महिला ने उसे भगाने की कोशिश की और फिर अपने रास्ते लौटने लगीं. लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचीं, सांड अचानक पीछे से दौड़कर आया और जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि महिला हवा में उछलकर जमीन पर जोर से गिरीं.

इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया. महिला का नाम फूलवती बताया जा रहा है. डॉक्टरों के अनुसार उन्हें सिर और शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं. कई लोग महिला के प्रति संवेदना जता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह समस्या पूरे प्रदेश में आम हो गई है. आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनमें निर्दोष लोग घायल हो जाते हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है.