सोशल मीडिया पर इन दिनों डांस रील्स और ट्रेंडिंग गानों पर थिरकते क्रिएटर्स के वीडियो खूब देखे और शेयर किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में एक नया डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की आइकॉनिक गाना 'छम्मा छम्मा' पर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ डांस करती नजर आ रही है. बेफिक्र अंदाज, कैमरे के सामने सहज एक्सप्रेशंस और मस्ती भरे स्टेप्स की वजह से यह वीडियो लोगों का ध्यान तेजी से अपनी ओर खींच रहा है.

वायरल वीडियो में लड़की ने बेज कलर का स्लीवलेस क्रॉप टॉप और ग्रे-ब्लू वाइड-लेग जींस पहन रखी है, साथ ही हाथों में बैंगल्स और स्टाइलिश लुक कैरी किया है. पीछे चमकीली पीली दीवारें, दरवाजे और कैफे जैसा माहौल इस पूरे वीडियो को एक वाइब्रेंट और कैजुअल वाइब दे रहा है. 'छम्मा छम्मा' की बीट्स पर उनके मूव्स और अंदाज को देखकर इंटरनेट पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

एक्सप्रेशंस और बेफिक्र स्वैग ने खींचा ध्यान

बॉलीवुड के सदाबहार डांस नंबर्स पर जब कोई क्रिएटर अपने खुद के स्वैग और एक्सप्रेशंस के साथ परफॉर्म करता है, तो वीडियो के वायरल होने की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है. इस वायरल वीडियो में भी लड़की के चेहरे की मुस्कान, हाथों के मूव्स और कैमरे के साथ तालमेल लोगों को काफी पसंद आ रहा है. कभी वह दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ पोज देती दिखती हैं, तो कभी बीट्स के साथ झूमते हुए अपने डांस स्टेप्स से माहौल जमाती नजर आती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Srishti (@srixhti_05)

यह भी पढ़ें: Mother Daughter Viral Video: मां की ममता ने जीता दिल, नीचे बैठकर इशारों से बेटी को नचाया; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं और चुटकियां साझा कर रहे हैं...

एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, "भाई 'छम्मा छम्मा' की बीट्स पर इनका कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशंस कमाल के हैं, रील वाकई कैची बन गई है."

दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए कमेंट किया, "पीली दीवार के आगे बिंदास अंदाज और तगड़ी एनर्जी, सोशल मीडिया पर ऐसे ही डांस वीडियो सबसे ज्यादा चलते हैं."

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "गाना पुराना है लेकिन इनका डांस और स्वैग देखकर पूरा वाइब ही बदल गया, बार-बार देखने लायक क्लिप है."

यह भी पढ़ें: Bengaluru Cab Driver: रोजाना 20 हजार रुपये कमाता है ड्राइवर, मुंबई में 10 Ertiga कारों का भी मालिक