सड़क पर वर्दी का रौब और कानून के रखवालों के व्यवहार को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ जाती है, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है. वायरल तस्वीरों और वीडियो में एक महिला कांस्टेबल हाथ में लट्ठ लिए सड़क पर युवकों और एक सफेद कार के पास खड़ी होकर सख्त अंदाज में नजर आ रही है. सोशल मीडिया दावों के मुताबिक, महिला कांस्टेबल ने युवकों पर अंधाधुंध लट्ठ बरसाए, कार पर भी डंडे चलाए और गाली-गलौज भी की, जिसके बाद अब इंटरनेट पर उसे डिसमिस करने की मांग जोर पकड़ रही है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के बीचोंबीच खाकी वर्दी पहने एक महिला कांस्टेबल हाथ में लंबी लकड़ी या लट्ठ थामे हुए है. वीडियो में वह सफेद कार में बैठ रहे युवकों पर लट्ठ बरसाती दिखाई दे रही है. इसके अलावा वह आक्रामक मुद्रा में लट्ठ तानती और तेज आवाज में कुछ कहती दिख रही है. इतना ही नहीं, वह युवकों के साथ कार पर भी लट्ठ से वार करती दिखाई दे रही है. आसपास दुकानें, शटर और खड़े लोग इस पूरे हंगामे के गवाह बनते दिख रहे हैं.

रोकने पर भी न रुकने के दावे और सोशल मीडिया पर गुस्सा

इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स तरह-तरह के दावे कर रहे हैं. कई पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि मौके पर रोकने और समझाने के बावजूद महिला कांस्टेबल का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह लगातार लट्ठ चलाती रही. वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर पुलिस के व्यवहार, संयम और जवाबदेही को लेकर तीखी चर्चा शुरू हो गई है. एक बड़ा वर्ग इस कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा और मनमाना बताते हुए संबंधित महिला कांस्टेबल के खिलाफ सख्त एक्शन और बर्खास्तगी तक की मांग कर रहा है, जबकि दूसरी ओर कई लोग पूरे मामले की असल वजह और बैकग्राउंड फुटेज सामने आने का इंतजार करने की बात भी कह रहे हैं.

सिर्फ वर्दी के नशे की ताकत है वरना एक लपड़ में ही रोने लग जाती, सिधे साधे लड़के थे तब इतनी मार खाई है ऐसे नही मारना चाहिए कुछ इज्जत लड़कों की भी होती है यही लड़के अगर बदमाश होते तो बता देते https://t.co/uFQwGVZcu2 — m.r. Garg (@MularamGarg35) November 27, 2026

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताई नाराजगी और की कार्रवाई की मांग

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी भड़ास और प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं...

एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा, "वर्दी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई भी सड़क पर कानून हाथ में लेकर लट्ठ बरसाता रहे, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

दूसरे यूजर ने बर्खास्तगी की मांग करते हुए कमेंट किया, "अगर वीडियो में दिख रहे दावे और व्यवहार सही हैं, तो इसे तुरंत डिसमिस किया जाना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी सबक मिले."

वहीं एक और यूजर ने लिखा, "पूरा वीडियो और घटना की असली वजह क्या थी, यह जांच में साफ होना चाहिए, लेकिन सड़क पर इस तरह का नजारा वाकई हैरान करने वाला है."

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