राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान पद के चुनाव में एक महिला उम्मीदवार की जीत राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है. चुनाव में अजीबो-गरीब मामले सामने आया है. इस महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तीन अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल किए और अंत में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गईं.

यह मामला डीग जिले की बृजनगर पंचायत समिति का है. दिलचस्प बात यह है कि उम्मीदवार बती कुमारी ने सुबह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया. उस समय उन्होंने साड़ी पहन रखी थी. दोपहर में वह सलवार-सूट पहनकर राज्य के एक मंत्री के साथ बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने पहुंचीं. उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी एक नामांकन पत्र भरा.

कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वापस लिया नामांकन

इसके बाद उन्होंने कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल अपने नामांकन वापस ले लिए और बीजेपी के टिकट पर प्रधान निर्वाचित हो गईं. एक ही उम्मीदवार का इस तरह कपड़े बदलकर आना और दो विपरीत विचारधारा वाले दलों के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करना चर्चा का विषय बन गया.

कांग्रेस के पूर्व विधायक वाजिब अली ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने बती कुमारी के न केवल कपड़े बदलवाए, बल्कि उनकी राजनीतिक निष्ठा भी बदल दी. बती कुमारी सबसे पहले साड़ी पहनकर और घूंघट निकालकर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने पहुंची थीं. उस समय उनके साथ वाजिब अली भी मौजूद थे.

बाद में वह सलवार-सूट पहनकर और बिना चेहरा ढंके बीजेपी नेता एवं मंत्री जवाहर सिंह बेढम के साथ लौटीं और बीजेपी उम्मीदवार के रूप में दूसरा नामांकन दाखिल किया. इस बीच, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तीसरा नामांकन भी दाखिल किया. मैदान में कोई अन्य उम्मीदवार नहीं बचने के कारण उन्हें बीजेपी के टिकट पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया.

कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका

कांग्रेस के लिए यह नतीजा बड़ा झटका साबित हुआ. पंचायत समिति में कांग्रेस के 16 सदस्य थे, जबकि बीजेपी के चार और निर्दलीय उम्मीदवारों के नौ सदस्य थे. संख्या बल अधिक होने के बावजूद कांग्रेस अपना प्रधान नहीं बनवा सकी.

बती कुमारी के पहले नामांकन के समय उनके साथ मौजूद रहे पूर्व विधायक वाजिब अली ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने धनबल और सत्ता का इस्तेमाल करके चुनाव जीता. उन्होंने कहा, ''जो उम्मीदवार हमारे साथ साड़ी पहनकर आई थी, उसे कपड़े बदलवाकर वापस लाया गया.''

उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय धोखाधड़ी के जरिए जीत हासिल की. पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वाजिब अली ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और कहा कि वह किसी संगठनात्मक पद पर रहे बिना एक आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते रहेंगे.

बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

हालांकि, बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया. बीजेपी के जिला अध्यक्ष सतीश बंसल ने कहा कि बती कुमारी ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था और वह निर्विरोध निर्वाचित हुईं. बीजेपी नेता ने इसे पार्टी की बड़ी जीत बताते हुए अली के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और उन्हें संयमित भाषा का इस्तेमाल करने की सलाह दी.

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की गई. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने बताया कि एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है. वहीं, डीग के जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है.

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