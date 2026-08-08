मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: भालुओं से घिरे शख्स ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान, सामने आया वीडियो

Video: भालुओं से घिरे शख्स ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान, सामने आया वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल के बीचों-बीच एक शख्स भालुओं के हमले से बचने के लिए तेजी से एक बड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है. नीचे भालू मौजूद थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Aug 2026 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों के एक से बढ़कर एक रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं. लेकिन इस बार इंटरनेट पर जो क्लिप वायरल हो रही है, उसे देखकर किसी की भी सांसें अटक सकती हैं. जंगल में भालुओं के झुंड से घिरे एक शख्स ने जान बचाने के लिए पेड़ का सहारा लिया और उस पर चढ़ गया. लेकिन उसकी सांसें तब थम गईं जब भालू भी उसके पीछे-पीछे पेड़ पर चढ़ने लगे और एक भालू तो बिल्कुल उसके पैरों के पास पहुंचकर जूते सूंघने लगा. जिंदगी और मौत के बीच झूलते इस शख्स का खौफनाक वीडियो अब तेजी से देखा जा रहा है.

जान बचाने को पेड़ पर चढ़ा शख्स

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल के बीचों-बीच एक शख्स भालुओं के हमले से बचने के लिए तेजी से एक बड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है. नीचे भालू मौजूद थे. शख्स को लगा कि पेड़ पर ऊंचाई पर जाकर वह सुरक्षित हो जाएगा. लेकिन भालू बेहद चालाक निकले और उन्होंने हार नहीं मानी. भालू पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और शख्स के पास आने लगे. वीडियो को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kirill Potapov (@kirillpotapov)

जूते तक पहुंच गया खूंखार भालू

रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा तब सामने आया जब भालू भी पेड़ के तने को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा. वीडियो में साफ दिख रहा है कि भालू शख्स के बेहद करीब पहुंच जाता है और उसके पैरों में पहने जूते को सूंघने और छूने लगता है. शख्स बिना हिले-डुले और बिना कोई हलचल किए सांस रोके पेड़ की डाल को पकड़े रहता है. जरा सी भी लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी.

क्या पेड़ पर चढ़ सकते हैं?

भालू बहुत ही आसानी से और तेजी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं. यह आम धारणा पूरी तरह से गलत है कि पेड़ पर चढ़कर भालू के हमले से बचा जा सकता है. भालुओं के पंजे बेहद मजबूत, लंबे और घुमावदार होते हैं जो पेड़ के तने और उसकी छाल में मजबूती से गड़ जाते हैं, जिससे उन्हें ऊपर चढ़ने में बेहतरीन ग्रिप मिलती है. खासतौर पर काले भालू पेड़ चढ़ने में बेहद माहिर होते हैं और किसी बिल्ली की तरह महज कुछ सेकंड में ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर पहुंच जाते हैं. वहीं भारी-भरकम शरीर वाले भूरे भालू भी आसानी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं. इसलिए जंगल में भालू का सामना होने पर पेड़ पर चढ़ना जान बचाने का सुरक्षित उपाय बिल्कुल नहीं माना जाता.

यह भी पढ़ें: VIDEO: और बन गई रील? नदी किनारे वीडियो बना रही थी लड़की, पैर फिसला और हो गया कांड

सोशल मीडिया यूजर्स की थमी सांसें

यह दिल दहला देने वाला वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. खौफनाक मंजर देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा... "इस शख्स के जिगरे की दाद देनी पड़ेगी, इतनी पास भालू को देखकर तो किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."भालू बहुत अच्छे से पेड़ पर चढ़ सकते हैं, इसलिए पेड़ पर चढ़ना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, किस्मत अच्छी थी कि भालू ने हमला नहीं किया." तीसरे यूजर ने लिखा..."वीडियो देखने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उस इंसान पर क्या बीती होगी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता."

यह भी पढ़ें: Jeep Overloaded With Passengers: एक जीप पर सारा मोहल्ला, ड्राइवर की स्किल देख घूम गया यूजर्स का दिमाग; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 08 Aug 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: भालुओं से घिरे शख्स ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान, सामने आया वीडियो
भालुओं से घिरे शख्स ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान, सामने आया वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: दिल्ली मेट्रो में यात्रियों ने सुखाए कपड़े- वीडियो देख पकड़ लेंगे सिर
दिल्ली मेट्रो में यात्रियों ने सुखाए कपड़े- वीडियो देख पकड़ लेंगे सिर
ट्रेंडिंग
Video: सांप ने खंभे पर चढ़ किया मेंढ़क का शिकार, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल
सांप ने खंभे पर चढ़ किया मेंढ़क का शिकार, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Jeep Overloaded With Passengers: एक जीप पर सारा मोहल्ला, ड्राइवर की स्किल देख घूम गया यूजर्स का दिमाग; देखें वीडियो
Video: एक जीप पर सारा मोहल्ला, ड्राइवर की स्किल देख घूम गया यूजर्स का दिमाग
Advertisement

वीडियोज

Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Bigg Boss 20 का बड़ा Twist! Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint से खुला Two Lives का राज
Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
पंजाब
महिला आरक्षण बिल पर अकाली दल का बड़ा दांव, बैठक में क्या तय हुआ?
महिला आरक्षण बिल पर अकाली दल का बड़ा दांव, बैठक में क्या तय हुआ?
क्रिकेट
अब टीम इंडिया में कौन लेगा साई सुदर्शन की जगह? रिप्लेसमेंट के 3 सबसे बड़े दावेदार
अब टीम इंडिया में कौन लेगा साई सुदर्शन की जगह? रिप्लेसमेंट के 3 सबसे बड़े दावेदार
ओटीटी
DC OTT Release: लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
दिल्ली NCR
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
इंडिया
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
शिक्षा
IIT Delhi Convocation में PM ने किया PMRF का जिक्र, जानिए क्या है ये फेलोशिप 
IIT Delhi Convocation में PM ने किया PMRF का जिक्र, जानिए क्या है ये फेलोशिप 
Home Tips
BP Medicine Cancer Risk: बीपी की दवा से कैंसर का खतरा! WHO की रिपोर्ट ने चौंकाया
बीपी की दवा से कैंसर का खतरा! WHO की रिपोर्ट ने चौंकाया
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Embed widget