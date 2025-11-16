दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बिल्कुल अजीब और मजेदार तरीके अपनाते हैं. रूस में एक आदमी ने तो हद ही कर दी. बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे पैसे की जरूरत है, लेकिन ये साहब हर साल अपना नाम बदल लेते थे ताकि उन्हें पैसे न देने पड़ें. नाम इस तरह बदले जा रहे थे मानों कोई बच्चा खेल-खेल में नाम बदल रहा हो, लेकिन असल में वो ऐसा सिर्फ इस लिए कर रहा था ताकि बच्चे की परवरिश के लिए दिए जाने वाले पैसे से बच सके. यह कहानी इतनी अजीब है कि सुनकर बड़े भी सिर पकड़ लें, लेकिन मामला इतना आसान है कि छोटा बच्चा भी समझ लेगा.

हर साल देना होता था बच्चों का गुजारा भत्ता

रूस के टूमेन शहर में रहने वाला एक आदमी अपनी जिम्मेदारी से बचने का बहुत अजीब तरीका इस्तेमाल करता था. उस आदमी को अपने बच्चे के लिए हर महीने पैसे देने होते थे. ये पैसे बच्चे की सही देखभाल के लिए होते हैं. लेकिन इस आदमी को पैसे देने का मन ही नहीं था. इसलिए उसने एक ऐसा तरीका निकाला जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाए.

बच्चे का गुजारा भत्ता न देना पड़े इसलिए हर साल बदलता नाम

वह हर साल अपना नाम बदल देता था. पूरा नाम. मतलब उसका पहला नाम, दूसरा नाम, और बीच वाला नाम, सब बदल जाता था. जैसे एक साल वह "राजू" बन जाए, फिर अगले साल "सोहन", फिर अगले साल वापस "राजू". वह ऐसा बार-बार करता था. उसका सोचने का तरीका बहुत अजीब था. उसे लगता था कि अगर नाम बदल दिया तो सरकार उसे नहीं पकड़ पाएगी और उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे.

कानून की नजरों से नहीं बच पाया

लेकिन हकीकत कुछ और ही थी. वहां के अधिकारी, जिन्हें बेलीफ कहा जाता है, हर नाम बदलने की जानकारी रखते हैं. जब कोई अपना नाम बदलता है, तो सरकारी दफ्तर खुद ही बेलीफ को बता देता है. तो ये शख्स चाहे जितनी बार नाम बदल ले, छुप नहीं सकता था. जितना वह छुपता, उतना ही जल्दी पकड़ा जाता.

यूजर्स बोले, नाम ही है दिमाग से खाली है

रोमन कोरेनेव नाम के अधिकारी ने खुद मीडिया को बताया कि यह उनके करियर का एक सबसे अजीब मामला था. उन्होंने कहा कि इस तरीके से कोई भी आदमी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता. नाम बदलने से सिर्फ कागजों में फर्क पड़ता है, लेकिन कानून सब जानता है. सोशल मीडिया पर जैसे ही मामला वायरल हुआ लोग हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा...बड़ा शातिर बाप है. एक और यूजर ने लिखा...भाई तो चालाकी में सभी का गुरु निकला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस बंदे के पास नाम ही है, दिमाग नहीं है.

