हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral: केवल 6 महीने काम और सैलरी 1.3 करोड़, फिर भी करने से डर रहा युवक- खुद बताई वजह, यूजर्स हुए हैरान

Viral: केवल 6 महीने काम और सैलरी 1.3 करोड़, फिर भी करने से डर रहा युवक- खुद बताई वजह, यूजर्स हुए हैरान

बताया जा रहा है कि यह युवक पर्यावरण रिसर्च सेक्टर में काम करता है. उसकी कंपनी ने उसे अंटार्कटिका के मैकमर्डो रिसर्च स्टेशन पर छह महीने के रिसर्च वर्क के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 14 Dec 2025 06:51 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नौकरी का ऑफर लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है इस जॉब से जुड़ी मोटी सैलरी और काम करने की बेहद अनोखी जगह. रेडिट पर वायरल हो रही एक पोस्ट के मुताबिक, 29 साल के एक युवक को अंटार्कटिका में काम करने के बदले 1.3 करोड़ रुपये की सैलरी का ऑफर मिला है, यह सुनने में जितना आकर्षक लगता है, उतना ही मुश्किल फैसला भी साबित हो रहा है. ऑफर मिलने के बाद लड़का डर गया है और पूछ रहा है कि इस जॉब को वो करे या फिर नहीं.

6 महीने की नौकरी के लिए युवक को मिल रहे 1.3 करोड़ रुपये

बताया जा रहा है कि यह युवक पर्यावरण रिसर्च सेक्टर में काम करता है. उसकी कंपनी ने उसे अंटार्कटिका के मैकमर्डो रिसर्च स्टेशन पर छह महीने के रिसर्च वर्क के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया है. इस दौरान उसे रहने, खाने, यात्रा और मोबाइल डेटा जैसी सभी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी. इसके साथ ही सिर्फ छह महीने के लिए 1.3 करोड़ रुपये की सैलरी दी जा रही है, जो किसी भी युवा के लिए सपनों जैसी पेशकश मानी जा रही है.

करने से क्यों डर रहा युवक, खुद बताई वजह

हालांकि, यह ऑफर जितना शानदार है, उतनी ही बड़ी इसकी कीमत भी है. युवक का कहना है कि इस नौकरी को स्वीकार करने पर उसे अपनी तीन साल पुरानी रिलेशनशिप से दूर रहना पड़ेगा और उसकी निजी जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ सकता है. अंटार्कटिका जैसी जगह पर रहना आसान नहीं है, जहां महीनों तक बर्फ, अकेलापन और सीमित संपर्क ही जीवन का हिस्सा होता है.

यूजर्स से मांगी सलाह, फिर आई कमेंट्स की बाढ़

इसी दुविधा को लेकर युवक ने रेडिट पर पोस्ट डालकर लोगों से सलाह मांगी है. उसने पूछा है कि क्या इतनी बड़ी सैलरी के लिए उसे अपनी पर्सनल लाइफ और रिश्तों को दांव पर लगाना चाहिए या नहीं. इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे जिंदगी बदलने वाला मौका बता रहे हैं, तो वहीं कई यूजर्स का कहना है कि पैसा जरूरी है, लेकिन मानसिक शांति और रिश्ते उससे भी ज्यादा अहम हैं.

Published at : 14 Dec 2025 06:51 PM (IST)
Viral News TRENDING Viral Job News
प्राइवेसी पॉलिसी

ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
