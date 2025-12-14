भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन को सौंप दी है. नितिन नबीन लंबे समय राजनीति में सक्रिय हैं. वह पांचवी बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं. उनको नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रतिक्रियाओं को दौर शुरू हो गया है. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बिहार के रहने वाले नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वे 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और हमारे साथ मंत्रिमंडल में ऊर्जावान सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं.

एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं- नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने कहा, "नितिन नबीन एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं. मुझे उम्मीद है कि उनकी इस नई जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी. ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल कार्यकाल की कामना है." मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नितिन नबीन को दूरभाष पर वार्ता कर भी उन्हें अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी.

नितिन नबीन दिग्गज बीजेपी नेता नबीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं. उनकी पहचान भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और वे कायस्थ समुदाय से आते हैं. वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं. उनकी पहचान एक युवा नेता के तौर पर रही है. वे बिहार विधानसभा में बांकीपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.

कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर क्या बोले नितिन नबीन?

बीजेपी की ओर से नई जिम्मेदारी मिलने पर नितिन नबीन ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है. और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा ध्यान देते हैं. मैं इसके लिए पार्टी के नेताओं के साथ और उनके आशीर्वाद के साथ मिलकर काम करेंगे.