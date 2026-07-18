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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबच्चों ने टॉय ट्रक से निकाली भगवान जगन्नाथ की सबसे प्यारी रथ यात्रा, मासूमियत देख सोशल मीडिया पर लोग हारे दिल

बच्चों ने टॉय ट्रक से निकाली भगवान जगन्नाथ की सबसे प्यारी रथ यात्रा, मासूमियत देख सोशल मीडिया पर लोग हारे दिल

खबर उन प्यारे बच्चों की है जिन्होंने खेल-खेल में सनातन धर्म की इतनी बड़ी परंपरा को बेहद खूबसूरती से दिखाया है. भगवान जगन्नाथ की मुख्य रथ यात्रा की तरह ही इन बच्चों ने भी अपने स्तर पर पूरी तैयारी की.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Jul 2026 04:58 PM (IST)
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हिंदू धर्म में ओडिशा के पुरी शहर में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है. हर साल इस पावन उत्सव में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लाखों भक्त पुरी पहुंचते हैं. इस साल भी 16 जुलाई 2026 से इस भव्य त्योहार की शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश में भक्ति का माहौल है. इसी बीच सोशल मीडिया पर बच्चों का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा. देश में चल रही रथ यात्रा के बीच कुछ छोटे-छोटे बच्चों ने मिलकर अपने मोहल्ले में भगवान जगन्नाथ की एक नन्हीं सी रथ यात्रा निकाली है. बच्चों के इस प्यारे अंदाज को इंटरनेट पर लोग "अब तक की सबसे प्यारी जगन्नाथ यात्रा" कह रहे हैं.

बच्चों की अनोखी कलाकारी और आस्था का संगम

यह खूबसूरत खबर उन प्यारे बच्चों की है जिन्होंने खेल-खेल में सनातन धर्म की इतनी बड़ी परंपरा को बेहद खूबसूरती से दिखाया है. भगवान जगन्नाथ की मुख्य रथ यात्रा की तरह ही इन बच्चों ने भी अपने स्तर पर पूरी तैयारी की. उन्होंने प्रभु का रथ बनाने के लिए किसी बड़ी लकड़ी का नहीं, बल्कि अपने खेलने वाले एक खिलौने वाले ट्रक का इस्तेमाल किया. उस छोटे से ट्रक को बच्चों ने रंग-बिरंगे कागज, रंगीन चादरों और सुंदर-सुंदर फूलों से सजाकर भगवान का भव्य रथ बना दिया. इतना ही नहीं, बच्चों ने कपड़े और पेंट की मदद से खुद अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ की एक प्यारी सी मूर्ति भी बनाई और उसे उस रथ पर विराजमान किया.

भगवान के रूप में सजे बच्चे और खिंचता हुआ नन्हा रथ

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छोटे बच्चे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रूप में सज-धज कर तैयार हुए हैं. वहीं मोहल्ले के दूसरे बच्चे पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ भक्त बनकर उस नन्हे से रथ को रस्सी से खींच रहे हैं. सभी बच्चे खुशी से झूमते हुए और जयकारे लगाते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं. बच्चों का यह जुलूस बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा पुरी की असली रथ यात्रा में दिखाई देता है. इस वीडियो को देखकर लोग बच्चों के माता-पिता और वहां के समाज की खूब तारीफ कर रहे हैं, जो बचपन से ही इन बच्चों को भारत की संस्कृति और त्योहारों के बारे में इतने मजेदार तरीके से सिखा रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- सबसे प्यारी रथ यात्रा

इस वीडियो के इंटरनेट पर आने के बाद से अब तक इसे हजारों लोग लाइक और शेयर कर चुके हैं. वीडियो पर लोग बहुत ही सुंदर कमेंट्स कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर 'ब्लैक आर्मर' नाम के एक यूजर ने लिखा, "यह मैंने आज तक की सबसे प्यारी रथ यात्रा देखी है. भगवान जगन्नाथ इन नन्हे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "हमारी परंपराएं और त्योहार हमेशा जिंदा रहेंगे, जब बच्चे उन्हें इतनी खुशी और उत्साह के साथ मनाएंगे."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 04:58 PM (IST)
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