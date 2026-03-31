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दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

X पर अभिषेक नाम के यूजर ने पोस्ट में दिल्ली मेट्रो की जबरदस्त कनेक्टिविटी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि NCR में फैला नेटवर्क और कई इंटरचेंज यात्रियों के लिए सफर को बेहद आसान बनाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 31 Mar 2026 03:15 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों मेट्रो को लेकर एक दिलचस्प बहस छिड़ गई है, जिसमें Delhi Metro और Namma Metro की तुलना हो रही है. एक यूजर के पोस्ट ने ऐसा मुद्दा उठा दिया है, जिस पर लोग खुलकर अपनी राय दे रहे हैं. जहां एक तरफ दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. इस बहस ने इंटरनेट पर नया विवाद छेड़ दिया है.

कनेक्टिविटी बनाम अनुशासन की बहस

X पर अभिषेक नाम के यूजर ने पोस्ट में दिल्ली मेट्रो की जबरदस्त कनेक्टिविटी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि NCR में फैला नेटवर्क और कई इंटरचेंज यात्रियों के लिए सफर को बेहद आसान बनाते हैं. वहीं उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो को लेकर कहा कि वहां स्टेशनों के डिजाइन और सौंदर्य पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन कनेक्टिविटी अभी दिल्ली जितनी मजबूत नहीं है. हालांकि उन्होंने दिल्ली मेट्रो में लोगों के व्यवहार को लेकर चिंता जताई और कहा कि कई बार यात्री ट्रैक पर थूकते हैं और सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान नहीं रखते.

बेंगलुरु मॉडल की भी हुई चर्चा

यूजर ने अपने पोस्ट में बेंगलुरु मेट्रो की एक खास बात भी बताई. उनके मुताबिक, वहां हर प्लेटफॉर्म पर दो सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं, जो यात्रियों को पीली लाइन के पीछे रहने के लिए कहते हैं. इससे दुर्घटनाएं और अनुशासनहीनता कम होती है. उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली में भी ऐसे इंतजाम होने चाहिए, ताकि यात्रियों का व्यवहार सुधारा जा सके और सिस्टम बेहतर तरीके से चल सके.

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सोशल मीडिया पर बंटे लोग

इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी बंट गई. कुछ यूजर्स ने दिल्ली मेट्रो की भीड़ को वजह बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के बीच हर चीज पर नजर रखना मुश्किल होता है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि दिल्ली में पहले से ही बड़े स्टेशनों पर CRPF जवान तैनात रहते हैं, लेकिन भीड़ के कारण उनका ध्यान हर जगह नहीं जा पाता. कुल मिलाकर यह बहस अब “बेहतर कनेक्टिविटी बनाम बेहतर अनुशासन” में बदल गई है और लोग अपने-अपने अनुभव के आधार पर अपनी राय दे रहे हैं.

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Published at : 31 Mar 2026 03:15 PM (IST)
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