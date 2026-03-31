"शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है" एंबुलेंस से हो रही तरबूज की बिक्री, लोग बोले- ये कैसा जुगाड़ है भाई

सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता. कभी कोई दिल छू लेने वाला वीडियो ट्रेंड करता है तो कभी कोई ऐसा नजारा सामने आ जाता है जिसे देखकर लोग हैरान भी रह जाते हैं और हंसते-हंसते लोटपोट भी हो जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये जुगाड़ है या नियमों की धज्जियां उड़ाने का नया तरीका.

वीडियो में जो दिख रहा है, वो आम नहीं है, क्योंकि यहां एंबुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवा का इस्तेमाल कुछ ऐसे काम के लिए किया जा रहा है, जिसे देखकर हर कोई सिर पकड़ ले. जहां एंबुलेंस का काम मरीजों को अस्पताल पहुंचाना होता है, वहीं इस वीडियो में एंबुलेंस का इस्तेमाल तरबूज ढोने और बेचने के लिए किया जा रहा है.

एंबुलेंस में तरबूज भरकर बेच रहे व्यापारी

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मंडी में कई एंबुलेंस एक के बाद एक खड़ी हुई हैं. पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद कोई इमरजेंसी स्थिति है या किसी बड़े हादसे के कारण एंबुलेंस की लाइन लगी है. लेकिन जैसे ही कैमरा करीब जाता है, सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आती है. इन एंबुलेंस के अंदर मरीजों की जगह ढेर सारे तरबूज भरे हुए हैं. इतना ही नहीं, एंबुलेंस के बाहर भी जमीन पर तरबूजों का ढेर लगा हुआ है. वीडियो में साफ दिखता है कि कुछ लोग इन तरबूजों को एंबुलेंस से उतारकर बेच रहे हैं. यानी एंबुलेंस को एक तरह से फल ढोने और बेचने का साधन बना दिया गया है.

View this post on Instagram A post shared by Mohitttt (@mohittt_62jaunpuri)

यूजर्स ने उठाए सवाल

इस नजारे को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इमरजेंसी सेवाओं के लिए बनी एंबुलेंस का इस तरह इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. कई यूजर्स का कहना है कि अगर इसी समय किसी को असली में एंबुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा.

यह भी पढ़ें: "मुझे पाकिस्तान पसंद है" भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ने किया दावा तो उठा ले गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल

कुछ यूजर्स ने खुलकर लिए मजे

वीडियो के वायरल होते ही इस पर मजेदार और तीखे रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, "अब समझ आया एंबुलेंस इतनी जल्दी क्यों नहीं मिलती." वहीं दूसरे ने मजाक में कहा, "ये है देसी स्टार्टअप, एंबुलेंस फ्रूट डिलीवरी सर्विस." कुछ लोगों ने इसे जुगाड़ बताया तो कुछ ने इसे नियमों का खुला उल्लंघन करार दिया.

यह भी पढ़ें: Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी